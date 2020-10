El delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado este miércoles 14 de octubre que el brote en el hospital La Inmaculada se encuentra controlado, sin que se haya producido ningún positivo más en las últimas 24 horas. "Se han hecho más de 105 PCR entre residentes y profesionales. Tenemos 15 pacientes y 8 profesionales afectados y no se han incrementado, por ello creemos que está controlado y a partir de ahí vamos a seguir su evolución. Los pacientes no han experimentado ningún cambio", ha señalado el delegado, quien considera que el origen del brote "está en estudio", aunque se cree que "es un brote externo al hospital, posiblemente ha entrado a través de una visita".

Cuestionado por la situación general de la pandemia en la provincia de Almería, De la Cruz Belmonte recuerda que "ayer salió el listado y somos la única provincia andaluza que no tenemos ninguna población sensible de estudio. El caso de Pulpí está en fase de evolución. Durante una semana más vamos a seguir con las medidas de control que estábamos haciendo. Va evolucionando muy positivamente, se está disminuyendo el caso de positivos por 100.000 habitantes". En el caso de Turre, informa, "hemos comprobado que es un brote familiar. Se hizo una batida bastante grande, con 195 PCR en el cribado sistemático poblacional, y solo ha salido un caso positivo. Son brotes controlados y no nos crea problemas". Pensamos que la provincia de Almería, y hay que cruzar los dedos, vamos a seguir de la misma forma que lo estamos haciendo ahora".

La evolución de los casos positivos cambia, según subraya el delegado de Salud, "por días, o incluso por horas". Ahora mismo, relata, "en Almería estamos bastante bien controlados, a nivel de presión hospitalaria hemos sufrido vaivenes. Hace 20 o 25 días estábamos muy preocupados por el Hospital de Poniente, ahora la presión es mucho menor; Torrecárdenas se mantiene en los niveles que ha tenido siempre y ahora nos preocupa la zona norte". Al hilo, sobre esta zona del norte de la provincia considera que "se han aumentado el número de casos positivos y nos ha afectado el brote que se ha producido en la Inmaculada, que ha aumentado los casos de hospitalización. Estábamos en 22, pero se han aumentado. Los casos de UCI están bien controlado, aumenta poco y lo que sube se debe al brote de Huércal-Overa". Esta situación le lleva a afirmar que "estoy contento, pero eso es como todo. Lo pasamos muy mal a principios de septiembre, lo sufrieron sobre todo en el Poniente. Se tomaron las medidas apropiadas, espero que esto continúe de la misma forma".

La importancia de vacunarse ante la gripe

"Hay algo muy importante, que es la vacunación de la gripe", añade Juan de la Cruz Belmonte, quien ha querido "agradecer a los ayuntamientos que nos han cedido espacios específicos para poder citar allí a las personas y que se amucho más fácil la vacunación en esos lugares".

El delegado ha "invitado a que se vacune todo el mundo, para poder discernir entre síntomas de gripe y de Covid". Según sostiene, "el programa sobre la gripe se lleva preparando desde hace tiempo y se va a intentar vacunar a más del 50% de la población. El año pasado llegamos a 92.627 personas. Este año tenemos la intención de llegar a 175.000. Vamos a empezar ya en personas mayores de 65 años y profesionales esenciales. A partir del 1 de noviembre el resto de la población. Es muy importante la vacunación de la gripe, que todos nos vacunemos, sobre todo las personas que acompañamos a personas sensibles, porque eso nos va a dar seguridad en la actuación y nos podremos centrar en los síntomas Covid".