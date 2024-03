El Aula del Mar de Roquetas abre el mes de marzo con un taller de artes de la pesca

El Aula del Mar de Roquetas de Mar es un museo interactivo lleno de vida. Al recorrido que se puede realizar de martes a domingo en sus dos plantas, se suma cada sábado, a las 12 horas, una actividad dentro del programa de dinamización ‘La mar de divertida’.

Para marzo habrá un taller sobre artes de la pesca, una nueva cita del club de música ‘Sobre las olas’, un merecido homenaje a los pescadores, y para la Semana Santa, una visita marinera teatralizada y un cuentacuentos con títeres. A esta programación se suman las propuestas que se van incorporando como la Biblioteca Posidonia de las Letras, repleta de libros para consultar y leer, o la exposición de dibujos del concurso de mascotas, que aún se puede visitar.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, afirma que “queremos convertir el Aula del Mar de Roquetas de Mar en un referente en toda la provincia, y también en el ámbito nacional, a la vez que trabajamos para sea el timón que dinamice el entorno que forma con el Puerto, el Castillo de Santa Ana y el Faro. Es un espacio maravilloso, para visitar el Aula del Mar y luego sentarse y degustar la gastronomía marinera en los bares y restaurantes de la zona”.

El programa ‘La mar de divertida’ ha sido creado por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo y Playas de Roquetas de Mar, y comenzará las actividades en marzo en el Aula del Mar el próximo sábado, día 2, a las 12 horas, con un taller familiar sobre ‘Las artes de la pesca’. De manera muy práctica, los niños y niñas, acompañados de sus padres, aprenderán cómo trabajan los pescadores, las herramientas e utensilios que utilizan y conocerán los distintos tipos de nudos marineros que existen. Una experiencia única y muy especial, que será impartida por Macarena Molina, bióloga marina con gran experiencia en embarcaciones de pesca tradicional y que forma parte de la asociación Pescartes. Como todas las actividades, la inscripción es gratuita hasta completar el aforo, que se debe solicitar en el email auladelmar@aytoroquetas.org.

La semana siguiente ofrecerá una nueva sesión de jazz el Club de Música ‘Sobre las Olas’ del Aula del Mar, en este caso a cargo de Sara Marcos Dúo. Será el sábado, 9 de marzo, a las 12 horas. La cantante es una de las grandes voces almerienses.

Apasionada desde la infancia por la música, confiesa que “desde siempre me ha gustado el jazz, recuerdo pedirle a mi padre que me grabara en video las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, siendo muy pequeñita. He crecido escuchando esas canciones de los clásicos en blanco y negro” Pero también Marilyn Monroe y siempre The Beatles como referentes con quienes aprendió a cantar, y cantaba en casa, camino del colegio, en la ducha y, claro, bajo la lluvia.

Sara cita como influencias a vocalistas clásicas como Ella Fitzgerald y entre las actuales a Cyrille Aimée, Melody Gardot, Jane Monhait o Stacey Kent, aunque es heredera de un larga tradición de vocalistas blancas como Mildred Bailey, Lee Wiley, Annie Ross, Anita O’Day y sobre todo la sofisticada Peggy Lee. Su voz de tesitura de soprano, muy dulce, fina, íntima, de dicción y afinación que rayan la perfección, con mucho gusto, nos hablan de la nueva Peggy. Su deje personal y la enigmática viveza de su sonrisa nos dicen que es Sara. Se la ha definido como “una voz en blanco y negro”. El concierto es familia, y persigue el objetivo de acercar el jazz a niños y mayores. Una actividad en la que colabora la Fundación Clasijazz.

Homenaje a los pescadores

El sábado, 16 de marzo, a las 12 horas, se vivirá un momento muy especial. El Aula del Mar quiere rendir un sentido homenaje a los pescadores que generan desarrollo económico, cuidan el medio ambiente, conservan las tradiciones y alimentan de forma saludable a Roquetas de Mar. Será un acto muy emotivo, donde se homenajeará a los pescadores más veteranos.

Las dos últimas actividades de marzo coinciden con la Semana Santa, por lo que se espera que también se apunten muchos turistas. Por eso, se ha organizado para el sábado, 23 de marzo, una visita marinera teatralizada, que saldrá desde el Faro, y recorrerá el Castillo de Santa Ana, Puerto y el Aula del Mar, con personajes tan divertidos como Marta, una mujer de principios del siglo XX, el Rey Carlos III, una pirata molona, Igor y una científica muy especial.

Por último, el sábado, día 30, regresarán los cuentasábados, con la historia del ‘Gallo Kiriko’, un divertido animal que vive en una granja y al que le suceden aventuras muy divertidas. Un cuentacuentos con títeres, canciones y que hará las delicias de los reyes de la casa.

El programa ‘La mar de divertida’, que se desarrolla desde el pasado mes de diciembre, está creado por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con el objetivo de “poner en valor el Aula del Mar desde el punto de vista turístico, cultural y medioambiental”, explica la concejala Amalia López. Un completo programa para disfrute de niños y mayores y para conocer los beneficios medioambientales, sociales, culturales, económicos y turísticos que el mar ofrece a Roquetas de Mar a través de su Aula del Mar.