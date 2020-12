"Estamos preparados, los ciudadanos de Roquetas pueden tener la completa confianza de que este Ayuntamiento ha hecho los deberes para cualquier momento difícil y duro que venga , poder aguantarlo. No quiero que me vuelva a pasar lo que pasó en el año 95, que no había para pagar la nómina ni para comprar gasolina", ha expresado Amat. El Consistorio ha previsto para este año una operación financiera por valor de 16 millones de euros, que le permitirá financiar algunas inversiones, y que, según lo expresado por el alcalde, "ya se decidirá si se hace con remanente o se pide un préstamo". No obstante, el Consistorio ha logrado reducir a más de la mitad, en el periodo de Amat como alcalde, su pasivo financiero, que se cifraba en 38 millones de euros "y hoy tan solo lo que se debe es 17 millones", lo que le ha llevado a caoficiar la situación económica municipal como "bastante buena".

"¿La oposición? No me ha aprobado ni unos presupuestos durante 25 años"

No cree Gabriel Amat que la oposición vaya a dar el sí a estos presupuestos en la sesión plenaria de este viernes 11 de diciembre, aunque el regidor ya está acostumbrado: "Llevo como alcalde desde 1995, va para 26 años y no 'me' han aprobado ninguno, ellos a lo mejor creen que no aprobando los presupuestos, no se van a hacer los servicios que son fundamentales, pero cada uno asumirá su responsabilidad y cada uno hará lo que crea que tenga que hacer; los presupuestos, si no pasa nada, se aprobarán mañana y si no se aprueban tampoco pasa nada, ahí ha estado el gobierno de Pedro Sánchez, tres años sin presupuestos, y gobernando".