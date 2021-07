‘Disfruta el verano seguro’: educación vial junto al mar en Roquetas

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; acompañado por José Juan Rodríguez, concejal de Gobierno Interior y Promoción Deportiva y Cultural; Rocío Sánchez, edil de Presidencia; José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre; y Juanjo Salvador, edil de Educación, Cultura y Juventud, visitó este jueves las actividades ‘Disfruta el Verano Seguro’ y ‘Cubofit’, que se están llevando a cabo en la rotonda de Villa África, en Aguadulce. La primera de ellas, itinerante, finaliza hoy en Aguadulce para viler del 23 al 27 de agosto, mientras que el box de entrenamiento y actividad deportiva permanecerá hasta el próximo 14 de agosto.

'Cubofit', actividad física para todos los niveles ‘Cubofit’ estará activo en Aguadulce hasta el próximo 14 de agosto. Se trata de ofrecer la posibilidad tanto a vecinos de Roquetas de Mar como a los miles de visitantes que pasan sus vacaciones en el municipio durante la temporada estival diferentes actividades físicas totalmente gratuitas y de distintos niveles de intensidad. De esta forma, las pesas y demás elementos ofrecidos a los usuarios se podrán usar de 7:15 a 10:45 y de 20:15 a 22:45 horas. Además, se realizan actividades dirigidas todos los días. De 7:15 a 8:15 gimnasia para mayores con una intensidad física baja. De 8:30 a 9:30 se realizará una clase de gimnasia de mantenimiento, apta para todos los públicos y de intensidad media. Por la tarde, de 20:15 a 21:15 habrá clase de GAP (Glúteos, Abdomen y Piernas) y de 21:30 a 22:30 Aero Dance, estas dos últimas con una intensidad de nivel medio-alto. Para estas actividades de Cubofit será obligatorio llevar una toalla. Se trata de una actividad con alta demanda y que complementa los servicios ofrecidos este verano.

Amat expresa la precaución del Ayuntamiento a la hora de realizar actividades, siempre garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa sanitaria. “Hacer deporte siempre es saludable, así como la carpa de ‘Disfruta el Verano Seguro’, una gran iniciativa para que los niños tengan contacto con la Policía Municipal. Queremos que la gente pueda disfrutar de los diferentes actos y actividades pero también hacemos un esfuerzo por comprobar que la gente cumpla con las normas. Yo no me voy a cansar de decir que cumplir con la normativa sanitaria es lo más sano que hay. Estamos, dentro de lo malo, en la zona menos mala. Pero hemos pasado a Nivel 2 de alerta y tenemos que hacer un esfuerzo para no llegar al tercero, que sería complicado tanto para los vecinos de la ciudad como para los que nos visitan”. expresa el alcalde.

El programa está dirigido a los niños y tiene un carácter itinerante

Por tercer año consecutivo, el Gabinete de Educación Vial de la Policía Local de Roquetas de Mar está llevando a cabo la campaña ‘Disfruta el Verano Seguro’, galardonada en 2019 con el premio Ponle Freno. Se trata de una carpa instalada en diferentes puntos del litoral, donde los más pequeños de la familia podrán aprender sobre cuestiones de seguridad vial a través de diferentes talleres y juegos como láminas para colorear, elaboración de gorras, chapas, pegatinas o preguntas y respuestas. Además, los agentes les enseñan diferentes claves en asuntos como el uso del cinturón, la ergonomía en el automóvil o la prevención en el consumo de alcohol.

La carpa ‘Disfruta el Verano Seguro’ estará instalada desde el 2 al 6 de agosto, así como del 16 al 20 del mismo mes, en el Paseo del Mar de la Avenida Mediterráneo de la Urbanización. Finalmente, del 9 al 13 de agosto estará en el paseo marítimo de Las Salinas, a la altura de la Avenida Legión Española.