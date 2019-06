Gabriel Amat apostó por una importante renovación en la lista con la que concurrió a las elecciones. Más de la mitad de los 11 ediles con los que contará el grupo ‘popular’, seis, no estaban en la anterior legislatura, aunque José Luis Llamas sí ejerció durante las últimas semanas como concejal, tras la marcha de Eloísa Cabrera a la Junta.

A estas caras nuevas hay que sumar las tres procedentes de Vox, que formarán parte del gobierno configurando un equipo de 14 miembros y que, en principio, contarán todos con al menos una cartera en la corporación. De todos, por su pasado como deportista de élite, destaca Juanjo Salvador, quien, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no será concejal de Deportes, cargo en el que seguirá José Juan Rubí.

No ha trascendido ninguna información oficial de momento y en el Pleno de constitución nada se informó por ninguna de las partes, pero que los tres ediles de Vox tendrán concejalías está plenamente confirmado. José Ignacio Cerrudo, si nada cambia, será el edil de Turismo y Playas, mientras que Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López gestionarán Comercio y Gestión Tributaria, sin definir aún.

Juanjo Salvador sobresale por su altura y también por su carisma, pero esto de la política no le es nuevo, ni mucho menos. De hecho, el ex jugador internacional de voleibol es el actual jefe del área de Deportes de la Diputación y fue concejal en Pechina, aunque lleva muchos años residiendo en Aguadulce. La buena gestión de José Juan Rubí en Deportes le cierra la puerta y el área de Servicios Sociales podría ser su destino, aunque no es seguro.

Junto a Salvador, es relevante también la incorporación de María Jesús Ibáñez, hija de la fallecida Ana Toro, quien fuera edil de Cultura y posteriormente de Turismo entre 1995 y 2003, así como vicepresidenta de la Diputación. Ibáñez seguramente sea la delegada en Aguadulce, donde reside, aunque gran parte de su familia es de El Parador. No es seguro que vaya a ser la edil de Cultura.

Rocío Sánchez es un firme valor político, procedente de Nuevas Generaciones. Lleva más de tres años como asesora del grupo popular, en el área de Servicios a la Ciudadanía, y ha sido hasta ahora coordinadora del Gabinete de la delegación del Gobierno de la Junta, con Maribel Sánchez. Ella también se baraja para Servicios Sociales.

José Luis Llamas, licenciado en Derecho, viene ocupando la concejalía de Urbanismo, Vivienda y Suelo, donde seguramente continúe, aunque también podría ir a Contratación. Es el vicepresidente de Nuevas Generaciones Almería.

Precisamente la presidenta de NN.GG. Roquetas, María Dolores Moreno, apunta a Juventud o a Medio Ambiente, mientras que María Ángeles Alcoba, quien ya fuera edil de Juventud y Participación Ciudadana, se encargará casi con seguridad del área de Mujer.