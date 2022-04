El Argar da el primer paso para ocupar el sitio que merece en la Historia

Así lo destaca el arqueólogo Oswaldo Arteaga , coordinador científico del simposio. “Hay que comenzar a educarnos sobre El Argar, desde la escuela primaria y secundaria. Si no seguiremos hablando de la cultura de El Argar, pero no conoceremos qué es”, asegura.

Programación del simposio

JUEVES 28 DE ABRIL

8:30 Recepción general

9:00 Presentación del Simposio

9:20 Mesa 1: Pasado y presente en la investigación siretiana.

• Hermanfrid Schubart: La Cultura de El Argar: seis decenios de investigación

• Julián Pérez Flores: Semblanza de Luis Siret y Pedro Flores

• Fernando Molina González y Alfredo Mederos Martín: Nuevas investigaciones sobre las necrópolis excavadas por Siret en El Argar y El Oficio.

• Discusión

10:30 Mesa 2: Precedentes sociales, económicos, políticos y culturales del poblamiento.

• José Ramos Muñoz: Las sociedades cazadoras-recolectoras en el Sureste peninsular. Estado de la cuestión y proceso histórico.

• Dimas Martín Socas y María Dolores Camalich Massieu: Implantación y desarrollo de las estrategias agropecuarias en el Sureste: la depresión de Vera (Almería)

• Juan Antonio Cámara Serrano: Estrategias de control de Los Millares sobre la cuenca del Andarax

12:30 Mesa 3: Dimensiones territoriales de la sociedad argárica – área nuclear

• Oswaldo Arteaga: Geoarqueología argárica

•Andrés Martínez Rodríguez: Aproximación a la cultura del Argar en Lorca (Murcia)

• María Milagos Ros Sala y Trinidad Torres Pérez-Hidalgo: Punta de Los Gavilanes: un asentamiento singular del Bronce Argárico en línea de costa de la Bahía de Mazarrón (Sureste de España)

• Francisco Javier Jover Maestre y Juan A. López Padilla: De frontera a área nuclear: constitución y desarrollo del Argar en el extremo nororiental de su espacio social

•Mauro S. Hernández Pérez: Ecos argáricos en su periferia nororiental16:30 Recepción general

17:00 Mesa 4: Dimensiones territoriales de la sociedad argárica – área nuclear.

• Fernando Molina González: La Cultura de El Argar en los altiplanos granadinos.

• Francisco Nocete Calvo y Rafael Lizcano Prestel: Efectos de la crisis y colapso de los primeros sistemas políticos del Sur de la Península Ibérica en el Alto Guadalquivir (2500-1500 A.N.E.)

• Francisco Contreras Cortés y Auxilio Moreno Onorato: Territorio, paisaje y recursos. La explotación del mineral de cobre por la formación social argárica del Alto Guadalquivir.

• Trinidad Nájera Colino: La Cultura de las Motillas de la Mancha y sus relaciones con el Argar.

VIERNES 29 DE ABRIL

8:30 Recepción general

9:00 Mesa 5: Transición Cobre-Bronce en territorios atlántico-mediterráneos de la Península Ibérica.

• Oswaldo Arteaga y Anna-Maria Roos: Geoarqueología en el paleoestuario del Guadalquivir.

• José Clemente Martín de la Cruz: Consideraciones sobre el poblamiento del valle medio del Guadalquivir entre el IV y III milenio cal AC.

• Francisco Nocete Calvo: Efectos de la crisis y colapso de los primeros sistemas políticos del Sur de la Península Ibérica en el Bajo Guadiana (2500-1500 A.N.E.)

• Ignacio Pavón Soldevila: El Bronce Antiguo del Suroeste interior: la baja Extremadura.

12:00 Mesa 6: Transición Cobre-Bronce en territorios atlántico de la Península Ibérica.

• Elena Morán y Rui Parreira: La transición Cobre-Bronce en el Algarve (Portugal).

• Joaquina Soares y Carlos Tavares da Silva: La transición Cobre-Bronce en el Alentejo (Portugal).

• Victor S. Gonçalves y Ana Catarina Sousa: Continuidade ou mudança no final do 3º milénio a.n.e. O Barranco do Farinheiro (Coruche) entre o Calcolítico e a Idade do Bronze.

16:30 Recepción general

17:00 Simposio

18:00 Declaración en apoyo de la investigación futura en El Argar

19:00 Acto de Clausura