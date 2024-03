Javi López, fisio: "Es recomendable para el costalero una descarga y una puesta a punto”

–Como fisioterapeuta especializado en Traumatología y Medicina Deportiva, Javi siempre hace hincapié en la prevención de las lesiones, “la mejor recuperación es la de la lesión que no se produce”, dice. Graduado en Fisioterapia por la Universidad de Almería y Máster en Fisioterapia Deportiva por la Escuela Universitaria Real Madrid, entre otros, lleva ejerciendo su profesión siete años. Toda su formación y experiencia en el ámbito del alto rendimiento le ha permitido adquirir valiosos conocimientos que pone a disposición de sus pacientes en la clínica [Sano Toyo] siempre con un enfoque adaptado a las necesidades de cada caso.

–¿Qué articulaciones son las que más sufren?

–Debido al peso del costal la mayor parte de las patologías las encontraremos en la columna, principalmente en las zonas cervical y lumbar. También podremos encontrar dolor tanto en las rodillas por el mecanismo de la levantá como en los hombros debido a la compensación como método de protección de la zona cervical.

–La preparación física y un análisis previo con un fisio son fundamentales.

–Si visualizamos la procesión como una competición deportiva el deportista no sólo se ejercita el día de la final, sino que se va preparando con entrenamiento y acondicionamiento físico hasta que llega el gran día. En este caso el costalero realiza una serie de entrenamientos con el resto de la cuadrilla donde pueden aparecer molestias que deben ir revisándose y corrigiéndose. Tan recomendable es una revisión con tu fisioterapeuta tras la procesión para descargar la zona como ir realizando pequeñas puestas a punto en la camilla y en el gimnasio de cara a una prevención de las posibles lesiones.

–Supongo que ante cualquier aviso de posible lesión, lo mejor es salirse de la trabajadera.

–Desde luego, esto es algo que siempre suelo comentar con mis pacientes. En este tipo de patologías debemos comprender el dolor como algo “positivo”, me explico. Imaginemos que te encuentras en la calle y de pronto recibes una notificación de que acaba de saltar la alarma de casa, no sabemos qué ha pasado, quizás han entrado a robar, te has dejado una ventana abierta o tu hijo ha llegado a casa y no le ha dado tiempo a desactivar la propia alarma. El dolor sería esa alarma, no sabemos qué pasa pero sí que algo no está como debería. Gracias a ese dolor no continúo haciendo la actividad que me irrita y evito que el problema se agrave. Para determinar sobre qué nos avisó nuestra alarma estamos los profesionales de la salud.

–¿Qué lesiones pueden producirse?

–Como hablábamos anteriormente, la mayoría de las patologías las encontraremos en cervicales y lumbares. Por lo general, en individuos sanos, no serán lesiones graves más allá de contracturas musculares, contusiones de repetición por las levantás y rigidez articular. En casos más graves podríamos encontrar fracturas vertebrales, hernias discales o inguinales. También los miembros inferiores podrían resentirse ya que son los encargados de levantar el peso, debido a esto podríamos encontrar espasmos de cuádriceps y gemelos, tendinopatías o problemas meniscales entre otros.

–Mantillas o penitentes, tras tantas horas de pie, también es recomendable que vayan al fisio a recuperar.

–En Almería capital, según los datos oficiales, la media de duración de las procesiones del año 2023 fue de unas 5 horas. Debemos tener en cuenta que los recorridos se hacen a una velocidad baja con numerosos descansos necesarios para los costaleros, pero que para el resto del paso implica largos períodos en los que deben permanecer como se suele decir de plantón y no con el calzado más cómodo. Esto ocasiona de forma frecuente dolor pies, rodillas, caderas y columna lumbar. Al igual que cuando hablábamos de la preparación de los costaleros también sería recomendable el cuidado de las mantillas y penitentes con entrenamiento previo y revisión con su fisioterapeuta.