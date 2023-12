El Almería aprueba el mayor presupuesto de su historia para el curso 23/24

La UD Almería ha aprobado en la tarde de este viernes los presupuestos generales de 2023. La cuantía ha ascendido un millón de euros con respecto al año pasado y se sitúa en 90 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la entidad almeriense. El acuerdo se ha cerrado en la sala de conferencias del Power Horse Stadium en la que se ha producido la Junta General Extraordinaria de accionistas, aunque la mayoría pertenecen a Turki Al-Sheikh, actual propietario del club almeriense.

En la Junta General Ordinaria se han aprobado también las cuentas del ejercicio anterior correspondiente a la temporada 2022/23, en la que los rojiblancos regresaron a la máxima categoría del fútbol español. Estas cifras se publicarán en los próximos meses en la página web de la UD Almería por la Ley de Transparencia.

Por lo tanto, el club vuelve a establecer los presupuestos más altos de la historia, aunque con una estabilización lógica por la permanencia en Primera División y en un 2023 en el que no se ha producido una ampliación de capital. No obstante, una continuidad que no tiene en cuenta un posible descenso de categoría en un momento deportivo de mucha incertidumbre.

Un incremento anual en todos los presupuestos

Desde la llegada de la propiedad árabe, el conjunto rojiblanco ha visto como el presupuesto general ha ido incrementándose año tras año. En 2020, la primera previsión fue de veinte millones de euros, cifra superada en ocho millones el siguiente curso. En 2022 se produjo el primer gran incremento, con la estimación de 43 millones de euros en una temporada en la que se acabó logrando el ansiado ascenso a Primera División.

Distintas voces criticaron en su momento el incremento de los presupuestos rojiblancos, un asunto que vivió su mayor subida con los presupuestos de la pasada campaña, que alcanzaron los 89 millones de euros en la primera temporada en la élite del fútbol nacional de los rojiblancos bajo el control de Turki-Al Sheikh. Aunque quizás sea un movimiento más simbólico que efectivo, los noventa millones se convierten en el tope del fútbol almeriense.