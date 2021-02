Hay jugadores franquicia en todos los clubes. Almería, con sus diferentes siglas, ha tenido muchos. Algunos como Juan Rojas, José Ortiz o Francisco por su sangre y su DNI almeriense; y otros porque todo lo que dieron [o están dando] por la camiseta rojiblanca ha impregnado su corazón con estos colores. Kalu Uche se ganó por méritos propios estar entre esos y en el corazón de la gran mayoría de aficionados indálicos. A sus 38 años, dieciséis después de llegar al Mediterráneo procedente del Wisla Cracovia, seguirá marcando goles ahora en un estadio histórico, pero del fútbol modesto: El Rubial de Águilas.

–¿Cómo que ha vuelto Kalu Uche al fútbol español?

–Estoy con muchas ganas de volver a jugar en España. Me surgió la oportunidad de jugar en el Águilas, con Alfonso [García] y acepté. Es un presidente al que conozco muy bien, llevo muchos años con él y me hace mucha ilusión la oportunidad que me dan de volver a vestir de corto. El fútbol me encanta, es mi vida, llevo muchos años jugando y creo que hay que jugar mientras se tengan ganas e ilusión por entrenar.

–La carrera de Kalu Uche no se entiende sin Alfonso García: lo trajo para ascender a Primera, después para salvar al equipo de irse a Segunda B y ahora se lo llevo a Águilas. ¡Qué importante es para usted!

–Le conocí hace más de quince años, es una persona fenomenal, tenemos una muy buena relación. La verdad es que estoy muy contento, feliz de volver a España para jugar y de estar en su equipo.

–Kalu llegó al Almería en septiembre de 2005 procedente de Polonia. Dieciséis años después, vuelve a al fútbol español procendente del indio. ¿Cómo es el veterano Kalu Uche?

–Sigo teniendo las mismas ganas. O más. Estoy bien física y mentalmente, que es lo más importante. Para seguir jugando a esta edad, hay que entrenar y trabajar duro, y no es fácil. Doy gracias a Dios que tengo buena salud y voy a seguir peleando en el campo como lo he hecho siempre en mi carrera.

–¿Sigue siendo Kalu Uche ese goleador potente, de gran salto e instinto?

–Claro que sí. Sigo siendo el mismo jugador, trabajo día a día para mejorar. Está claro que ahora con 38 años no soy el mismo que cuando tenía 25, pero sigo teniendo la misma pasión por el fútbol.

–Sabe que en Almería sigue siendo un ídolo, que se le quiere mucho.

–Almería es mi casa, es una ciudad a la que quiero mucho. Ojalá pueda ver al club en Primera el año que viene, de momento está muy bien clasificado.

–Le voy a decir una cosa que supongo le va a sorprender: había aficionados que pedían su fichaje para el Almería en este mercado invernal.

–La verdad es que sí me sorprende. Me hace mucha, mucha ilusión que la gente se siga acordando de mí. Nunca se sabe si volveré en el futuro.

–¿Está siguiendo al equipo? ¿Disfrutó en el partido de Copa ante el Sevilla?

–No pude verlo ante el Sevilla, pero sí seguí online el resultado. Fue una pena que cayeran al final, estuvo cerca de pasar. El Almería está haciendo una temporada magnífica, espero que sigan así hasta el final y puedan lograr el ascenso.

–Usted fue uno de los partícipes del ascenso a Primera con Emery. Cuando hay tanta ilusión por ascender, hay que tener la cabeza fría para alcanzarlo.

–Segunda División es una categoría muy difícil, no te puedes relajar nunca, nunca hay que bajar los brazos. Hay que pelear día a día, en cada partido hay que darlo todo. A veces uno se relaja un poco cuando está arriba y eso es un error que al final se paga. El Almería no se puede relajar nunca, tiene que estar a tope hasta el último partido. Espero que siga como hasta ahora hasta el final, se ve al equipo fenomenal.

–¿Qué recuerdo como rojiblanco se le viene a la mente?

–Hay muchas cosas, pero ahora mismo se me viene a la mente el ascenso el día del partido ante la Ponferradina. Cómo saltó toda la gente al campo, cómo lo celebramos... Nunca se me va a olvidar, fue un día muy especial.

–¿Hay algún futbolista que se parezca actualmente a Kalu Uche?

–Hay muchos delanteros muy buenos, impresionantes, fenomenales en el Almería, en España y en el mundo... pero Kalu Uche es Kalu Uche [risas].

–Va a jugar contra el Pulpileño, equipo de la provincia de Almería. ¿Va a venir algún día a la capital?

–Suelo ir mucho a Almería, cada vez que tengo hueco siempre intento ir a pasar unos días. Almería es mi casa, es el sitio donde mejores temporadas he pasado en mi carrera.

–¿Su hermano sigue jugando?

–Está sin equipo y a la espera de algún equipo. Es un sueño que juguemos juntos. Lo hicimos en la selección, pero nunca en un equipo. Me haría mucha ilusión juntarnos en algún equipo para jugar aunque sea un partido.