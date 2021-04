Corpas: "Tenemos que exigirnos mucho más"

José Gomes, de forma telemática, dijo lo siguiente sobre el encuentro: "Por el número de ocasiones de gol, hemos estado por encima. Hemos tirado más a portería, tenido posesión, hemos estado contundentes en defensa, excepto en el gol de ellos... Me encanta cómo se ha entregado el Mirandés, tiene mucho mérito este equipo. Ha sido un partido muy parejo".

Más a la defensiva que otras veces, Gomes quiso sacar cosas positivas del choque. "La racha no es buena, eso es un hecho porque deberíamos haber ganado más partidos, pero esto es fútbol y hay que analizar lo hecho. Este campo es muy difícil y sacan puntos contra los grandes. Al encajar tuve que cambiar la estrategia y el equipo creció. Tuvimos momentos de circulación y de jugadas bonitas de gol. Jugamos ante un rival fuerte que hace daño a cualquiera como ha demostrado esta temporada".

Preguntado sobre el cambio a tres centrales, el míster apuntó que "la idea era ayudar a los jugadores a mejorar esa madurez competitiva. Hay cosas que mezclamos y no es lo mismo hablar de su calidad indiscutible que de madurez competitiva, hemos perdido puntos fundamentales por no saber matar los partidos. Eso no tiene que ver con la calidad ni con si juegas con tres pivotes, sino con cómo estamos compitiendo. Esos detalles son los que ahora estamos creciendo como equipo para sacar ventaja. No se puede decir que no hemos hecho lo que podíamos".

José Alberto, entrenador del Mirandés “Hemos hecho un partidazo, creo que el penalti marca el resultado”

Por su parte, el capitán Corpas dijo que "no estamos en nuestro mejor momento, pesa llevar tan pocas victorias en las últimas jornadas. Hay que reencontrarse otra vez y que vuelvan las buenas sensaciones para el play off. Tenemos que tener la exigencia de ganar el cualquier campo. El empate no nos vale para aspirar a lo queremos, tenemos que exigirnos mucho más. Estoy convencido de que vamos a volver a las buenas sensaciones, al principio de año también empezamos mal y le dimos la vuelta a la situación".