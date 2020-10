Costa: "Espero un año de conquistas"

Samú Costa, en un audio enviado por los medios oficiales del club, habló de su fichaje por el Almería y de lo que espera en una temporada en la que se ha reforzado la ilusión de cara a conseguir el ansiado ascenso a Primera División. “Yo vine al Almería para poder dar un salto al fútbol mundial, que es mi sueño. Estoy esperando un año de conquistas y estoy al cien por cien para ayudar a mi equipo y a mis compañeros”.

El centrocampista encuentra la clave del éxito en el trabajo, una característica que, como ha explicado, le ha transmitido su padre desde que iniciara su carera futbolística. Así pues, tras definirse como “un jugador trabajador” al que también le “gusta tocar la pelota”, el luso ha subrayado que ya se siente adaptado al plantel rojiblanco gracias al recibimiento de los compañeros y a su esfuerzo por “ganar un espacio y jugar al mejor nivel”.

Samú acabó molesto por la derrota del pasado domingo al considerar que el Almería fue superior al Sporting de Gijón. No obstante, quiere pensar en la siguiente jornada: “Fue un resultado injusto. A mí no me gusta perder ni en los entrenamientos, pero ahora hay que trabajar para ganar al Logroñés”.

Precisamente, el mediocentro ve al próximo rival como a un conjunto “que se va a quedar atrás”, por lo que destaca la importancia de “tener paciencia y jugar al fútbol” a la hora de intentar romper la línea defensiva y poder generar ocasiones.