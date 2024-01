Garitano: "No estoy contento con el resultado, pero sí con el juego y el trabajo"

Competitividad : "Venimos de buenos partidos como contra Atleti o Barça en los que se ha competido bien. No tenemos defensa en el hecho de no haber ganado un solo partido. También nos afecta que tenemos jugar muy jóvenes y les falta intensidad y competitividad".

Intensidad : "Tenemos que jugar con la intensidad que hemos jugado hoy y no con la de la semana pasada. En Primera es muy difícil. También estamos recuperando a jugadores. No hemos podido contar con Melero y es muy importante para nosotros. Con más gente, seremos más sólidos".

Problemas con el gol : "Baptistao hace lo que puede ahí arriba, pero no es delantero. A cualquier equipo le quitas el punta y sufre. Llevamos meses en esta situación. En Primera División es imposible de sostener y son tres meses ya. No solo por ocasiones, sino por intangibles".

Míchel: "Las últimas dos veces que he venido aquí, me han pintado la cara"

El partido: "Todo el mundo puede estar de acuerdo que el Almería ha merecido más. Ha estado mejor que nosotros y hemos tenido la suerte de que no han hecho el gol que merecían. Sabíamos de la dificultad del partido, pero he echado de menos nuestro mejor nivel".

Su equipo: "No he visto un Girona que jugase juntos, con y sin balón. Siempre hemos estado largos, presionando a destiempo y en las segundas jugadas nos ha costado mucho. Hemos ido a contracorriente todo el duelo. Ellos han estado mejor y nosotros muy acelerados".

El empate: "Es una gran noticia sacar un punto de aquí viendo el partido. Un notición. Un equipo que quiere estar arriba necesita este tipo de partidos donde no pierda cuando el rival nos ha superado en todo".

Jugadores: "Tsygankov no ha tenido un ritmo óptimo de competición. Yangel no ha podido entrar porque en el centro del campo no estábamos fuertes y necesitábamos alguien con continuidad. Hay que tocar madera con Sávio. Desde el partido contra el Atleti no ha entrenado".

Pocas ocasiones: "Hemos hecho solo cinco tiros a portería. Cuando llegábamos a banda, no había puntos de remate. Hemos sido un equipo que no ha viajado juntos, por lo que solo había individualidades".

Planteamiento: "No hemos sido capaces de hundir a los extremos, que era la idea clave de este partido, con Embarba y Arribas metidos atrás. Para hundir al rival, hay que acumular muchos pases, algo que no ha sucedido".

Duelo contra el último: "No hemos bajado el ritmo contra el Almería por ser el colista. Primero porque analizamos al contrario independientemente de la clasificación. Si algún jugador ha pensado eso, se ha equivocado, sobre todo siendo nosotros. No nos da si no damos el 200%".

El rival: "Las últimas dos veces que he venido aquí, me han pintado la cara. No tengo la sensación de que sea un rival fácil. No estamos obligados a ganar, pero sí a rendir".