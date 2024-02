Garitano: "Somos un colista atípico que siempre compite"

Gaizka Garitano ha comparecido en sala de prensa tras el empate del conjunto rojiblanco contra el Atlético de Madrid. El vasco ha vuelto a mostrar el catálogo de todas las semanas insistiendo en la "competitividad" de su equipo y apuntado que "somos un colista atípico".

La realidad es que suma su partido número 17 sin conseguir la victoria al frente del cuadro almeriense después de cuatro meses en el equipo. El Almería suma oportunidades semana tras semana y la situación sigue siendo pésima, con el descenso de categoría cada vez más cerca.

El partido: "El rendimiento del equipo últimamente está en aumento. No llega esa victoria, pero estamos jugando con grandes equipos. Hoy hemos jugado contra uno de los mejores de Europa. No estamos contentos, pero el rival tenía mucho nivel y hemos competido los 90 minutos".

Situación: "Tenemos que seguir en esa línea. No estamos siendo un equipo fácil de batir. Llevamos mucho tiempo cerca y contra cualquier equipo de LaLiga. Hemos mejorado mucho y tenemos que seguir para vencer"

Partidos contra grandes rivales: "Trabajamos mucho y no tenemos recompensa. No están saliendo las cosas en una situación muy extraña, porque es un equipo que está en todos los partidos y no gana. Normalmente, el último encaja derrotas más abultadas. No es nuestro caso. Somos competitivos siempre".

Último puesto: "Somos un colista atípico. En esta situación, con tan pocos puntos y que no ha ganado todavía, van encajando más derrotas. En ningún partido desde mi llegada, quitando el primero, hemos perdido fácil. En todos hemos competido y hemos podido tener un mejor resultado".