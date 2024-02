Garitano: "Hasta las 23:59 puede haber sorpresas de llegadas y salidas en Almería"

Gaizka Garitano ha comparecido en sala de prensa ante los medios de comunicación a pocas horas de que la segunda ventana de traspasos de la temporada eche el telón. Con varias operaciones todavía por cerrarse, el entrenador vasco ha señalado que "todo puede pasar" en este último día de mercado.

En el apartado deportivo, el técnico ha confesado que "el lunes estaba muy jodido por la derrota contra el Alavés", aunque ya mira el siguiente encuentro, que será la visita a Mestalla. Del Valencia ha destacado su "buena labor en el aspecto defensivo, especialmente en casa".

Salidas: "Hay varios jugadores que estaba claro que tenían que salir y no los vemos para Primera División. Son jóvenes que todavía no pueden con la presión. Creo que les va a venir bien esas cesiones".

Akieme: "La venta de Akieme no la puedo controlar. Es una decisión del club. Esperemos que hoy venga alguien que pueda sustituirlo".

Garitano: "Lo más difícil para un entrenador es convencer cuando no se gana"

La temporada: "Es duro combatir las dinámicas negativas. Es como tripular un barco que no va bien y tú eres el capitán. Hay que tratar de no bajarse e intento convencer a los jugadores de que no lo hagan. Es difícil, pero trato de que la fuerza que tengo transmitirla al vestuario. Lo más difícil para un entrenador es convencer cuando no se gana. La solución está en el campo. Cada día lo intentamos para romper esa dinámica, porque el equipo no está lejos de ganar. Está siendo todo muy complicado".

El rival: "El Valencia está teniendo esa consistencia que a nosotros nos está costando. Lo basan en el orden y la fortaleza defensiva. Es cierto que han perdido a su mejor pieza atrás [Gabriel Paulista], pero encajan poco, sobre todo en casa. Tenemos que hacer un buen partido".

Partido de ida: "He visto varios veces el partido de ida. Los dos goles que hacen es el reflejo del Valencia. La velocidad de los jugadores de arriba es clave para ellos. Cuando atacas, tienes que tener equilibrio".

Llegadas: "Queremos llevar a los jugadores que se hagan oficial en el día de hoy. Si se hacen oficial, vendrán. Lozano todavía no ha entrenado, pero si viene, jugará en Valencia".

Primera victoria: "Suelo ser bastante autocrítico. No veo a un equipo que va último, ya que esos conjuntos suelen dar otra imagen en los partidos. La capacidad del Almería de ganar está ahí".

Semana de trabajo: "El lunes estaba muy jodido después de caer contra el Alavés. Si no fuera duro, ese sería el mayor problema. Estuvimos dos días que nos queríamos morir. No obstante, esta semana hemos entrenado bien, somos profesionales y estamos unidos".

Baja de Suárez: "El golpe de Luis Suárez ha sido duro. Es nuestro mejor jugador. Te caes y te levantas, está siendo así durante toda la temporada".

Fichaje fallido: "Nos ha trastocado todo el tema de Luis. Leo puede jugar y Marezi nos ayuda, pero necesitamos un delantero centro para el equipo. Ese hecho ha limitado que pueda venir un centrocampista. Si no cae Suárez, hubiese llegado un jugador para el centro del campo".

Centrales: "Radovanovic ha venido para ser el tercer central y Édgar, en contextos de necesidad, será el otro central disponible para el equipo".

Choco Lozano: "Choco Lozano nos puede dar la vida. Baptistao hace un trabajo increíble, pero necesitamos un delantero de esa categoría. Siempre está cerca del gol y tiene esa ruptura necesaria para nosotros".

Édgar: "Siempre hemos visto mejor a Édgar en el centro del campo, pero hemos tenido necesidades en la zaga, por lo que tuvimos que retrasar su posición. Se está acostumbrando al puesto y está cogiendo ritmo de competición en la medular".

Último día de mercado: "Han salido cinco futbolistas, aunque hemos visto últimos días de mercado en los que todo puede pasar. Hasta las 23:59 puede haber sorpresas de llegadas y salidas de jugadores".

Cesiones: "Para jugar en Primera, también tienes que poder con la Segunda. Son futbolistas muy jóvenes que son el futuro del club, pero jugar sin anestesia en la máxima categoría es complicado. Tienen que seguir el aprendizaje para jugar en un club como el Almería".