Guti: "Si compitiéramos como entrenamos..."

José María Gutiérrez ha pasado por rueda de prensa para analizar el choque de este sábado ante el Fuenlabrada. "Nos enfrentamos a un equipo complicado. Lo hacemos con ilusión y lo hacemos en casa en busca de los tres puntos", en el que habrá primará la concentración: "Va a ser un partido muy igualado. Cuantos menos errores cometamos, más problemas van a tener ellos. Hay que sacar también errores de los de ellos".

Los mensajes de toda la semana denotan que el equipo parece haber aprendido de los errores. "A nivel de entrenamiento no tengo ninguna queja de los jugadores, lo que pasa que luego hay que llevarlo al domingo y ahí nos cuesta más. Si jugáramos como entrenamos, los partidos hubieran sido diferentes. Hay que competir en los entrenamientos y los domingos". Como sus jugadores, Guti pide salir a morder. "Los 14 partidos son 14 finales, sólo nos centramos en el sábado y que el Fuenlabrada vea que vamos a competir y queremos estar arriba. Ése es nuestro mensaje".

Finalmente, el madrileño habló de la sanción de dos partidos. "La valoración de la sanción es negativa porque me gustaría estar abajo. Voy a verlo desde arriba, tengo buena gente en el banquillo. Tengo que centrarme en mis jugadores, no pensar en los árbitros aunque cometan errores en contra nuestra". Eso sí, deja claro que en Huesca no fue irrespetuoso con el colegiado: "Tengo la conciencia tranquila, fui con el mayor de los respetos. Sólo le hablé del penalti, que fue como el del Numancia. Sólo intenté hacerle ver que fue una jugada similar a la de Soria y en Huesca ni se revisó".