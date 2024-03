Koné, cada vez más cerca de recibir el alta médica; Radovanovic y Ramazani, entre algodones

La UD Almería ha desarrollado este miércoles la segunda sesión preparatoria de la semana, única a puerta abierta para los medios de comunicación, de cara al choque del próximo lunes ante el Sevilla FC en el Power Horse Stadium. La buena noticia es que la recuperación de Ibrahima Koné sigue a ritmo acelerado y el malí ya es uno más dentro del grupo, completando el entrenamiento de forma íntegra, por lo que el alta médica (otra cosa será la competitiva) está más cercana para el ariete malí.

No se han ejercitado junto al resto de sus compañeros sin embargo Aleksandar Radovanovic, Largie Ramazani ni Leo Baptistao. El central serbio sigue arrastrando molestias en la musculatura del abductor y Gaizka Garitano prefiere no forzarlo, mientras que en el caso del extremo belga se desconocen las molestias y el staff ha optado porque trabaje al margen por precaución. El atacante brasileño, que en Balaídos sufrió una fuerte torcedura en el tobillo, ha estado haciendo un plan específico junto al recuperador físico Cid Andrade y no está descartado para el lunes.

Las únicas bajas confirmadas a día de hoy son por tanto las de Luis Suárez, lesionado de larga duración, y Bruno Langa, que vio la tarjeta roja ante el Celta y tendrá que cumplir un partido de sanción, mientras que todavía parece pronto para que Koné regrese a una convocatoria. El plantel trabajará el jueves a puerta cerrada y el viernes tendrá otra jornada de descanso antes de perfilar durante el fin de semana el derbi andaluz.