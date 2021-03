Maras: "No quería ni salir de casa después del penalti del Leganés"

En un audio enviado por el club, Nikola Maras reconocía que lo ha pasado mal después del partido que le pitaron el pasado sábado ante el Leganés. "Han sido dos días difíciles, no tenía ganas ni de salir de casa. Pero la vida continúa, cuando peor te sientes, al final hay que tener suerte y darle la vuelta la situación. El partido de Málaga ayuda a olvidar".

El central serbio habla de la fortaleza que ha recuperado el vestuario. "Era un día muy importante para nosotros. El equipo está en lucha por el objetivo, que nadie se olvide que vamos a pelear por el ascenso directo. Veo al equipo más unido, esto te ayuda a ser una piña. El vestuario está bien y esto se demuestra en los partidos".

De cara al viernes, espera un partido muy complicado. "Contra el Rayo siempre jugamos buenos partidos, en la primera vuelta fue un partidazo. El viernes va a ser igual, son un rival que merece mucho respeto".

Lazo, feliz por el gol

Uno de los hombres más importantes de la victoria en Málaga, Lazo, habló también para el club. Su primera respuesta fue sobre el golazo que marcó, que significó el 0-2. "Estoy feliz por volver a ver portería, por el resultado y por no encajar. Nada más que levantar la cabeza, sólo he visto portería y balón, tenía claro que debía cargar la pierna para chutar", reconoce que el futbolista, que está recuperando su mejor nivel: "Me encuentro muy bien, ayudando al equipo en lo que me piden. A seguir que quedan diez partidos y hay que darlo todo".

El gaditano cree que el equipo está en el camino correcto para alcanzar los puestos altos. "Con lo que pasó la semana pasada, nos fuimos muy dolidos. Lo hemos hecho bien en Málaga y ahora hay que repetir ante el Rayo. Seguro que los de arriba van a pinchar, nosotros tenemos que seguir en esta línea".