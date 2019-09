Pedro Emanuel: "Es precoz hablar de lo que pasará en seis meses"

Con la vista puesta una vez más en una semana cargada de partidos, los almerienses en siete días desde que este domingo reciban al Cádiz de Álvaro Cervera disputarán un total de tres encuentros, Pedro Emanuel se exponía ante el micrófono de la sala de prensa del Mediterráneo. Una semana en la que la primera rueda de prensa en Almería del nuevo propietario copó la actualidad deportiva. Una nueva jornada intersemanal que tendrá lugar después de la celebración de esta octava fecha del campeonato. Una comparecencia que se iniciaba con cierto retraso, por lo que el técnico luso no dudaba en disculparse humildemente ante los medios.

Anécdotas al margen, Pedro Emanuel se mostraba deseoso por "dar continuidad a este entusiasmo" por la buena dinámica que atraviesa el conjunto rojiblanco, si bien especificaba que "dentro de la realidad de un equipo que es de trabajo". De esta manera, el preparado indálico aseguraba que "no vamos a ganar todos los partidos", aunque explicaba que "queremos dar continuidad a esta senda de conseguir puntos".

Para el choque contra la escuadra cadista se ha colgado el cartel de "no hay billetes", tal como confirmó ayer la entidad urcitana en sus perfiles sociales. Ante este previsible lleno del Estadio de los Juegos Mediterráneos, Pedro Emanuel manifestaba que "los jugadores se siente confortables jugando en casa, nos ayudan a ser mejores". A pesar de la ilusión desatada entre la parroquia rojiblanca, el máximo responsable del primer plantel prefería ser cauto, tirando del "paso a paso y partido a partido".

Una cita, la de este domingo a las 16:00, en la que podría haber nuevas variantes en el once con la cada vez mayor adaptación de los fichajes y la recuperación de sus dolencias físicas de jugadores como Arvin Appiah o Darwin Núñez. Por otra parte, el preparador rojiblanco no quiere hablar de ascenso como ha comentado en más de una ocasión. Así, el portugués aseveraba que "me parece muy precoz hablar de una cosa que va a pasar en seis meses", aunque si decía que "todos tenemos una ilusión que los resultados nos están dando".

Pedro Emanuel: "Sabemos que Callejón su posición original no es la de central, tiene calidad para jugar un poco más adelante"

Cuestionado por la posibilidad de asistir al mercado ante la baja de larga duración de Juan Ibiza, quien hoy era operado, el entrenador unionista señalaba que "en este momento el mercado es un poco más pequeño, pero vamos a intentarlo", añadiendo que "tenemos también al filial". En esta línea, también tenía palabras hacia un futbolista del equipo B, como es Callejón del que admitía que "sabemos que no es su posición original, tiene más calidad para jugar un poco más adelante". Además, reseñaba que "tenemos que dar estímulos a los canteranos para que puedan tener su oportunidad".

Otra variante con la que cuenta Pedro Emanuel es la opción de Petrovic, quien puede actuar también en esa posición. No obstante, el técnico rojiblanco explicaba que "estamos trabajando con Valentín James para que sea una certeza". Asimismo, mencionaba que "tenemos tantas opciones y buenas, pero solo podemos llevar a 18 jugadores".

Para concluir su novena comparecencia como entrenador de la UDA, contacto con el acto de su presentación, Pedro Emanuel afirmaba en relación a esta octava jornada que "son dos equipos que se respetan y saben muy bien lo que van a hacer, vamos a intentar ser nosotros teniendo el balón".