Radovanovic: "Hay que asumir la responsabilidad y el compromiso de intentar el ascenso"

Aleksandar Radovanovic debutó oficialmente con la UD Almería un 12 de febrero ante el Athletic Club (0-0). Con el serbio como titular en el eje de la zaga el plantel rojiblanco logró igualar en Los Cármenes (1-1) y hacerlo de nuevo en casa ante el Atlético de Madrid (2-2), encajando la primera derrota en la visita a Vigo (1-0). Luego nuevo empate casero ante el Sevilla (2-2) y primer triunfo del curso en el desplazamiento a Las Palmas (0-1) antes de la dura derrota contra Osasuna (0-3) en la que además caía lesionado tras arrastrar molestias en el abductor desde tiempo atrás.

Era la jornada 30ª de la competición y parecía que el curso había tocado a su fin para el futbolista balcánico, pero se puso en manos del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club con el afán de volver a los terrenos de juego antes del término del campeonato y lo consiguió, entrando ya en la convocatoria en el duelo ante el FC Barcelona (0-2), si bien entonces no tuvo minutos. Reapareció el pasado domingo en Son Moix, disputando 8 minutos en la igualada ante el Mallorca (2-2). Con un año más de contrato por delante, tiene claro que la meta irrenunciable del próximo curso en Segunda será lograr el ascenso y con esa ambición que espera contagiar a quienes se mantengan y los nuevos que vengan, se mostraba en esta entrevista para UDA Radio.

Lo primero de todo, ¿cómo se vio en Mallorca tras un mes y medio de baja?

Estoy muy bien, he estado seis semanas fuera de los terrenos de juego, pero ahora estoy contento de poder estar de regreso en el equipo.

Pocos creían que pudiera reaparecer antes del final de la competición.

Para mí también ha sido una sorpresa, pero hemos trabajado duro sin descanso ni reposo y le doy las gracias al cuerpo médico y mis compañeros por ayudarme. Estar fuera seis semanas, mentalmente, más que físicamente, cuesta. Gracias a todos me he mantenido fuerte para volver antes de tiempo.

Se le nota bastante comprometido.

Cuando firmé aquí dije en mi presentación que estaría en cuerpo y alma para ayudar al equipo y es lo que intento en cada momento. Para mí la lesión ha sido un momento complicado, aceptar que había terminado la temporada. Gracias al cuerpo médico nos pusimos el objetivo de volver antes de acabar la temporada e intentamos lograrlo. Contra el Barça estuve convocado en el banquillo y ante el Mallorca ya pude jugar unos minutos, no me resigné a aceptar la lesión porque no quería terminar la temporada.

En sus siete titularidades el equipo solo ha encajado dos derrotas, ¿ve algún patrón?

Eso es solo una estadística, no miro mucho ese tipo de números. No creo que sea un jugador que marque la diferencia, simplemente intento ayudar, luego puede salir mejor o peor. En el terreno de juego, como ante Osasuna, nos costó mucho trabajo y hay once jugadores, todos defienden y atacan y soy uno más.

El sábado viene el Cádiz, un duelo entre dos descendidos para decir adiós a Primera...

Pienso que para ellos va a ser un partido un poco más complicado que para nosotros porque por desgracia hace varios partidos que sabíamos nuestro futuro. Ellos han estado luchando hasta la jornada pasada por la salvación y al no conseguirlo será más complicado de afrontar.

¿Espera un cambio de chip en pretemporada para ponerse ya en modo ascenso?

Desde el primer día tras las vacaciones lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad y el compromiso de trabajar e intentar el ascenso. A mí me extrañaría que haya gente que no piense igual, yo lo tengo clarísimo. Será muy importante la pretemporada.