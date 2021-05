Rubi: "Queremos dormir a tres puntos del Mallorca"

Rubi ha atendido esta mañana a los medios de comunicación almerienses de forma telemática para analizar el choque de este sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Albacete Balompié. A priori parece un partido sencillo, puesto que los manchegos llegan últimos, pero vienen de vencer en El Toralín. "Mi orientación del Albacete viene dada por el último partido, donde no tuvieron posiciones largas, pero sí hicieron un partido inteligente para vencer en un campo muy complicado".

Los manchegos llegarán con la necesidad imperiosa de ganar en el Mediterráneo para seguir con opciones. "Los cuatro partidos van a ser complicados, puesto que todos se juegan mucho. Si por el camino algún equipo tiene los deberes hechos, se notará. Lo importante es que nosotros no aflojemos", puesto que a pesar de que su rival tendrá ansiedad, el Almería también se juega muchísimo: "En estos momentos la clasificación no existe. A la hora de la verdad se igualan las fuerzas, nosotros ahora estamos en línea ascendente. Si nuestro equipo alcanza el nivel, no tenemos que mirar al rival. No podemos poner como excusa la clasificación".

De lograr la segunda victoria de manera consecutiva, el conjunto rojiblanco seguiría con opciones de ascenso directo. "Tenemos que ver la respuesta de nuestro equipo tras la victoria ante el Tenerife y no pensar en lo que ocurría antes. Los jugadores menos habituales están aportando muchísimo. Podemos situarnos a tres del Mallorca y queremos aprovecharlo, si no lo hacemos, será porque el fútbol es así. Vamos a salir a apretar al segundo". Para ello, el equipo tiene que ir progresando en su juego: "Estoy muy contento, me he encontrado un grupo muy honrado. La gran dificultad de esto no es sólo entender lo que quiere el entrenador, sino aplicarlo. Veremos si el equipo es capaz de tener esa continuidad en el juego".

Dos que pueden aportar mucho son Samú Costa y Ramazani. Respecto al primero, el míster no ha podido contar todavía con él, aunque está presto y dispuesto para este tramo final y los play off si los hubiera. "Samú nos va a dar muchísimo dinamismo, gana duelos aéreos, nos hace mejorar en la presión... Si me preguntas por otros, también te diría muchas cosas que nos pueden aportar". Respecto al belga, Rubi ve un gran potencial, pero poco a poco tiene que ir puliéndolo con consejos: "Tenemos extremos diferentes, con velocidad. A Ramazani le dije lo mismo que al resto, que sea descarado, encare y regatee a uno, no que vaya contra tres. Y por supuesto que mire a portería, los goles los tienen que marcar entre todos. Les intento orientar tácticamente".

Con pocos días de descanso entre Albacete y Cartagena (sábado y martes), Rubi tiene pensado repartir minutos entre sus futbolistas. "Es posible que veamos la participación de jugadores diferentes, dependiendo de cómo terminemos el sábado. Almería y Albacete nos jugamos muchísimo, será un partido muy reñido, donde ellos quieren dar continuidad a su buena imagen de Ponferrada y nosotros tenemos que hacer lo propio".