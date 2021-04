El futuro de José Gomes, en el aire

La mala racha del Almería, acrecentada con el empate de este domingo en Miranda de Ebro, puede tener consecuencias. El equipo no reacciona, se ha quedado sin opciones de ascenso directo y no da buenas sensaciones de cara al posible 'play off', que todavía tiene que certificar. A todo ello, los de atrás vienen mucho más fuertes y el Leganés se ha situado a sólo punto después de haber ganado 1-2 en Alcorcón.

La secretaría técnica va a analizar la situación esta misma noche y va a tomar una decisión sobre la posible continuidad o el cese del míster portugués, al que en la sala de prensa se le vio más a la defensiva que otras veces. Gomes no ha sido capaz de hacer reaccionar al equipo, ni con el cambio de sistema que ha probado en Anduva. Después de la locura de ceses que hubo la pasada temporada, en ésta se trató de dar confianza, pero con seis partidos por delante antes de los play off, es el momento de tomar decisiones.

Según ha podido saber este periódico, en la agenda rojiblanca hay entrenadores españoles que con experiencia como Rubi, Michel o Paco Jémez. Hace unos días también sonó Santi Denia, sin embargo la propiedad prefiere a un técnico con más bagaje. Igualmente, se han estudiado opciones de entrenadores portugueses o sudamericanos. Djukic o Víctor Fernández también figuran en la terna por su conocimiento de la categoría, aunque a esta hora el perfil que más gusta es el de Rubi.