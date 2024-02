Garitano: "Vamos los últimos por algo"

Se le está resistiendo demasiado la primera victoria liguera de la temporada a la UD Almería, que tan solo sumó un punto ante el Athletic Club. Gaizka Garitano se lamentó en rueda de prensa de que tropieza "a veces por esta serie de errores infantiles", incidiendo en que "vamos últimos por algo". Algo que el técnico vasco del conjunto rojiblanco considera que "es una pena porque el equipo compite bastante bien", añadiendo que este lunes "hemos estado cerca de ganar contra un equipo que es muy bueno". Sobre Lopy señala que su cambio se debió a problemas estomacales.

Balance: "Hay que ver las circunstancias. Incluso hemos tenido para ganar esa, hemos jugado con diez mucho tiempo, incluso hemos salido con cierto peligro. En las circunstancias que teníamos con tantas bajas atrás no era fácil".

Errores: "Vamos los últimos por algo, a veces por esta serie de errores infantiles. Es una pena porque el equipo compite bastante bien, hemos estado cerca de ganar contra un equipo que es muy bueno".

Jonathan Viera: "Jonathan Viera lleva sin entrenar al fútbol mes y pico, estábamos con diez jugadores y creo que no tenía cabida en el partido de hoy. Once contra once seguramente un rato hubiera jugado".

Árbitro: "No lo sé, parece que son excusas. La segunda creo que ha sido clara. Si vamos últimos y no hemos ganado no es culpa de los árbitros, sino los errores infantiles que cometemos que no se pueden dar en Primera".

Radovanovic: "Con Radovanovic hemos ganado defensa en área, esa agresividad en área él la tiene. En casa estamos concediendo muy poco, el equipo está siendo sólido, pero al equipo le cuesta hacer gol. No tenemos mucha defensa. En todos los partidos jugando por ganar o empatar".

Cambio Lopy: "Lopy tenía problemas estomacales, no se encontraba bien".

Falta de gol: "Me preocuparía si no crearamos ocasiones. El problema ha sido más defensivo. El problema del equipo ha sido todo el año las dos áreas. Fuera de casa hemos hecho más goles haciendo menos ocasiones de gol. En casa hemos hecho muchas ocasiones de gol".