Azufaifas de Abrucena para la comunidad china

Con la maestría de quien recoge azufaifas desde que era pequeño, Fran explica cómo conocieron a Zhang y Wu , mientras llena un cubo tras otro:“Las azufaifas que se daban en Abrucena eran pequeñas, pero me puse en contacto con un vivero de Tarragona y conseguí una variedad más gorda, carnosa y sabrosa (al primer bocado uno siente que los adjetivos no son un simple tópico, al estilo de bueno, bonito y barato)”, y ahí entran en escena los dos empresarios chinos: “Les habían hablado de nuestras azufaifas y nos llamaron y buscaron por todo el pueblo. La negociación fue rápida, ellos se encargan en un fin de semana de recolectar, transportar y vender, son muy trabajadores”, finaliza este abrucenero feliz de que sus frutos sean considerados un manjar.

El azufaifo almeriense, una pieza clave contra el cambio climático

Almería es un laboratorio de lucha contra el cambio climático y este es el proyecto de mayor envergadura, ya no solo por financiación, sino que cuenta con herramientas de última generación para llevar a cabo los estudios y porque no se basa solo en un análisis, también está aplicando sobre el terreno una batalla para luchar contra un fenómeno que podría expandar la semiaridez de Almería a buena parte del resto de España. En el proyecto Europeo Life Adaptamed, que en Almería trabaja en Cabo de Gata, son de vital importancia los azufaifos. Gracias al gran dosel vegetal que generan son muy activos en la mitigación del cambio climático en zonas áridas a través de la fijación del carbono en sus hojas. Además, ofrecen hábitat para numerosas especies animales, siendo de particular importancia los insectos que albergan y que pueden ser beneficiosos para la agricultura. De la misma forma, contribuyen al control de la desertificación al permitir el desarrollo de la vida bajo condiciones ambientales muy rigurosas y a las avenidas en ramblas. Además, los azufaifas regulan el ciclo ya que participan de las transferencias de agua desde el suelo hasta la atmósfera mediante la evaporación de agua a través de sus hojas. La agricultura almeriense no sólo es sostenible, sino también beneficiosa.