Almería tiñe el país con su flor de pascua

La producción de poinsettia, comúnmente conocida como pascuero y que es protagonista en estas fechas, sigue creciendo en Almería. Así, y según datos facilitados por al Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía, la producción de esta ornamental alcanza los 2.309.758 plantas en diferentes formatos, árbol y en maceta de diferentes diámetros.La poinsettía es, sin duda, la planta estrella del invierno y ya ha comenzado su comercialización, que será muy intensa durante estas fechas. Existen muchas variedades que dependerán de la casa y están disponibles en diferentes colores, los más novedosos rosa, amarillo, blanco, bicolor, pero el rojo sigue siendo el protagonista con cerca del 90%.La producción de poinsettia en 2017 en la provincia de Almería fue de 2.173.580 plantas y en 2018 de más de 2,3 millones, por lo que se ha producido un incremento de más del 6,5%. Una cifra nada desdeñable y que muestra el músculo que está tomando el creciente sector ornamental almeriense, que ya cuenta con más de 60 firmas destinadas a este tipo de producción.En la campaña 2017 se produjeron el España 8,5 Millones de plantas y en la campaña 2018 se han producido más de 8,9 millones, lo que supone un incremento de más del 5,6% en la producción de esta ornamental. Por tanto, una de cada cuatro plantas de las que se producen en territorio español tienen a Almería en su ‘DNI’.

En este ámbito, Agrobío lleva varios años desarrollando y mejorando los métodos de control biológico en los cultivos de ornamental, tanto en flor cortada como en maceta. Almería es referencia en producción integrada en hortícolas, pero también en ornamental. “Y un claro ejemplo es el propio pascuero, muy representativo de la provincia y de estas fechas. Ya producimos cerca del 70% con lucha integrada”, explica Pilar Santorromán, responsable de Marketing, Arte y Comunicación de esta compañía. En este sentido, aborda como los mercados son cada vez más exigentes, y demandan productos libres de residuos, tanto a nivel nacional como internacional. “Además, la limitación del uso de materias activas y la resistencia que muchas plagas han desarrollado han propiciado que los productores pongan el foco en el control biológico, clave para llevar a cabo la producción”.En estos últimos años Agrobío ha incorporado a un equipo técnico experto en ornamental, con el objetivo de adaptar y mejorar sus protocolos en este sector. Tanto en la flor de pascua como en otras ornamentales, Agrobío propone el uso combinado de depredadores, principalmente A. swirskii y T. montdorensis, alimentados con presa directamente sobre el cultivo y parasitoides; una estrategia innovadora que guiados siempre por nuestro equipo técnico ha logrado el éxito del control de plagas mediante soluciones biológicas.“El manejo de fauna auxiliar en Pascuero comienza desde que llega la plántula a comienzos de septiembre y están basados principalmente en estrategias preventivas. Con estos protocolos hemos conseguido controlar la plaga que más preocupa, la mosca blanca, y ya son muchos los viveros que confían en la estrategia de Agrobío”, explica Santorroman.El sector de la planta ornamental y flor es muy diverso, con gran cantidad de productos y actividades. A escala global, el sector denominado genéricamente “horticultura no comestible” ocupa una superficie de 235 hectáreas en el sector de la planta ornamental en Almería, y un valor cercano a 38 millones de euros, mientras que el de la flor cortada dispone de una superficie de unas 21 hectáreas y 2,2 millones de euros de valor. El propio consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ensalzó hace unos días el “creciente liderazgo” de Almería en la exportación de plántulas y plantas ornamentales que destacan por su “gran calidad”. Mientras que el sector de la planta se ha ido afianzando y aumentando año tras año, el de la flor cortada ha ido disminuyendo, ya que desde las 300 hectáreas, que llegó a tener en los años 80, ha pasado a las veinte actuales y con tendencia a la disminución. Las causas que han motivado la regresión del cultivo de flor han sido fundamentalmente la caída de precios y la falta de estructura comercial del sector, junto a la fuerte competencia de países como Colombia, Kenia, Israel y Marruecos. En el sector de la planta ornamental hay 63 empresas inscritas en el Registro Oficial de Productores de Semillas y Plantas de Vivero, ubicadas la mayoría de ellas en el municipio de El Ejido (28), Roquetas de Mar (1), Vícar (6), Adra (3), Pulpí (2), Cuevas del Almanzora (2), Alhama de Almería (4) y La Mojonera (3), y el resto en otros municipios. La producción de plantas ornamentales se dedica fundamentalmente a plantas tropicales de hoja verde o matizada (de interior), entre los que cabe destacar los géneros Dipladenia, Poinsettia, Epipremnum, Schefflera, Syngonium, Nephrolepis, Ficus, Pelargonium y Spathiphyllum, cultivadas en maceta o contenedor con sustratos a base de turba o fibra de coco, y de un tamaño mediano o decididamente grande.En cuanto a la producción, la planta ornamental va destinada al consumo interior y cada vez en mayor medida a la exportación, mientras que en la flor cortada ocurre lo contrario; se están viendo movimientos por parte de las principales empresas del sector, en ir aumentando cada vez más su presencia en el mercado exterior, fundamentalmente europeo, que aunque es exigente garantiza mejores precios a la vez que diversifica el riesgo al aumentar el mercado. “Hemos de destacar la gran calidad de la planta producida en Almería, lo que es reconocido a nivel internacional. Es una planta ornamental dura y resistente, ya que es cultivada en las condiciones de los invernaderos de Almería con variaciones climáticas anuales importantes”, explican desde la Delegación de Agricultura.En lo que respecta en exclusiva al pascuero, momento este del año en el que ya se ha comenzado con su comercialización y en la que se concentra casi en exclusiva, su precio de venta suele rondar entre el 1,50 y 1,70 euros por planta, y no varía. Un hecho, este, que siempre ha sido clamor por sus productores. La Euphorbia pulcherrima ya comienza a inundar jardines y plazas en buena parte de la geografía española tiñendo de ese ya símbolico rojo Navidad que aporta esta planta.Como es costumbre, el pascuero más demandado es el del color rojo y gira en torno al 85% de la producción total. Es el más demandado. Pero dentro de ellos hay varios tipos que también tienen su cuota de mercado. Destaca el tipo ‘Primero’, especialmente frondoso pese a no tener un rojo tan intenso, frente al ‘Prestige’, que sí lo posee en detrimento de su volumen. Estos ejemplares suelen ser demandados con maceteros de 10 o 14 centímetros de diámetro. Luego están las denominadas ‘copas de pascuero’, una evolución de las anteriores, más altas y que pueden alcanzar casi el metro.