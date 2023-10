La Taberna de Domi, donde se mantiene viva la tapa sin suplemento

España es mundialmente envidiada por dos de sus mejores inventos que desde tiempos inmemorables forman parte de la tradición y de la costumbre ciudadana: la siesta, pero sobre todo la tapa.

Si bien, se ha llegado al consenso de que la siesta es necesaria- porque a ver quién se pone a hacer algo a las cuatro de la tarde en pleno julio en prácticamente cualquier punto geográfico de la península-, la tapa por su parte, es una demostración del carácter español, caracterizado por ese espíritu amigable y acogedor, que se mantiene en esencia pese a que la sociedad cambie. Por eso, no es de extrañar que los extranjeros que visitan este país salten de felicidad ante la sorpresa de que la bebida que han pedido para refrescarse, venga acompañada de un pequeño obsequio para reponer fuerzas.

En Almería, quien desde luego que entiende de tapas y se aferra a esta maravillosa tradición de ‘bebida+tapa’, sin coste adicional es Domingo García Egea, dueño del local ‘La Taberna de Domi’, el único en toda Almería capital que no contempla suplementos en ninguna de sus tapas. “Aquí siempre tendrás el derecho a una tapa cada vez que pidas la bebida, incluso si ya estás comiendo”, explica Domingo García, y es que es uno de los pocos hosteleros que todavía se rigen por esa norma no escrita en la que cada cliente tiene “derecho” a una tapa por cada bebida- que contemple tapa- que se pida, independientemente si ya está comiendo o no. “¿Por qué iba a cambiar? Si esto de toda la vida ha sido así”, cuenta García.

El suplemento comenzó a aplicarse a algunas tapas, en las cuales la materia prima podría resultar algo más cara, tras el paso de la pandemia para favorecer una recuperación económica de los bares y se quedó desde entonces, reforzado por la continua subida del IPC en los últimos meses. Pese a que a la Taberna de Domi también le afectaron y le afectan estos problemas, han decidido ponerles solución desde un foco distinto: si suben los precios de la materia prima, simplemente se quita la tapa hasta que los precios vuelvan a estabilizarse.

Pero no solo son las tapas sin suplemento las que hacen destacar este lugar, sino que ya es bien conocido por trabajar de una forma excepcional todo el pescado proveniente del mar que baña la costa almeriense. Cada mañana, la taberna recibe el pescado del día directamente desde la lonja del Puerto de Almería, lo que hace que cada día que abra sus puertas esté prácticamente lleno de reservas.

Y no es para menos, ya que el sitio en que está ubicado desde hace seis años es excepcional. Su amplia terraza con un aforo para 80 personas, acondicionada para que se pueda disfrutar de ella tanto en invierno como en verano, está situado justo en frente del mar, por lo que desde su interior se pueden disfrutar de unas vistas increíbles del Mar Mediterráneo.

Además, quien quiera visitar el sitio, no puede perder la oportunidad de probar la famosa pota negra frita, el pincho de gamba o la chéringan con guacamole y ahumados. Asimismo, desde hace más de un año, y haciendo caso a las preferencias de los clientes, la Taberna de Domi decidió apostar por los barriles de Estrella Galicia, que al parecer es la cereza favorita de la mayoría de quienes pasan por este local. Sin embargo, mantiene en cuenta las preferencias de los demás clientes, cuyo gusto prefiere la Estrella Galicia 1906 o la Alhambra 1925.

Sin duda, este es uno de los mejores sitios para disfrutar de la gastronomía andaluza y de lo mejor que ofrece su mar y su tierra, sentado en su terraza con los ojos puestos en el Mediterráneo.