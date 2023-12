Instrumentos artesanales, ya casi ancestrales

En Río Preto Radio se pueden encontrar todo tipo de figuras, portales, adornos y detalles para que los clientes puedan configurar sus particulares belenes tanto de barro como de plástico. Y no faltan en sus estanterías y escaparates los simpáticos caganer. Es una figura típica de la imagen navideña catalana que se caracteriza por su atrevida posición en el pesebre. Entre esta tradición solemos encontrar a un hombre agachado y más o menos escondido que satisface sus necesidades fisiológicas al aire libre. La simpatía que despierta ha hecho que no solo se use para los belenes de Cataluña, pues ya es una tradición extendida en toda España.

Hay ciertos instrumentos en este tipo de música que no pueden faltar para que sea una buena interpretación, ya sea profesional o de aficionados. Panderetas, cascabeles, zambombas, tambores, campanas o cencerros, botellas de anís rascadas con una cuchara o guitarras... ¿Quién no ha cogido en sus manos alguna vez uno de estos instrumentos? Muchos son de andar por casa y fáciles de conseguir. Otros, sin embargo, son ya piezas casi de colección, pues al menos en la provincia de Almería han dejado de fabricarse e incluso de venderse. Ni siquiera en uno de los comercios con más solera de la capital tienen. Las pintorescas zambombas fabricadas de forma artesanal con pieles y tiesto de barro han pasado a ser instrumentos ya casi ancestrales, aunque en la ciudad de Jerez (en Cádiz) aún hay talleres donde la producción y la demanda es alta. Cierto es también que ya son cada vez menos quienes conocen o saben sacarle sonido a estos artilugios, también conocidos como runcho.

Alfarería Robles un referente del barro en la provincia

Alfarería Robles es uno de los templos del barro de la provincia de Almería. Quizá el más conocido de todos y no solo en la provincia sino en todo el país. Buena culpa de ello la tiene Francisco Robles, el impulsor de un negocio que a día de hoy lo sigue sus dos hijos Paco y Jerónimo y su nieto Francis, con talleres en la capital. Paco Robles explica que las zambombas artesanales ya son difíciles de encontrar en Almería, pues lo que hay es totalmente industrial. Él no conoce a ningún artesano en esta tierra que aún se dedique a crear estas piezas tan especiales. Ni siquiera panderetas, por lo que indica que las que se pueden encontrar en las tiendas vienen todas de fuera. No obstante, explica que hace algún tiempo sí salieron de la fábrica artesana de Robles tiestos especialmente diseñados para hacer zambombas, concretamente para un hombre que las hacía de forma particular en la localidad de Berja. Hechas primero con forma de tiesto de maceta y después como si fueran botijos, pero todas con una característica común, que no tuviera fondo, es decir, que estuviera huecas por debajo (sin culo). Cuenta Paco Robles que hace muchos años había en Almería un tejar donde fabricaban tejas y ladrillos, en el barrio de Los Molinos. Allí hacían zambombas desde la fabricación de los tiestos hasta la colocación de las pieles. Sí continúa fabricando miniaturas para los belenes, hasta hace no mucho una amplia variedad para un comerciante de Barcelona que le servía este tipo de artículos a El Corte Inglés.