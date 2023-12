La Música de la Navidad en Almería

¡Por fin llega la Navidad! En esta mágica época del año queremos llenarlo todo de ilusión. Vemos películas navideñas, llenamos las despensas con productos no habituales, preparamos recetas especiales, escribimos felicitaciones para los nuestros, decoramos la casa..., y para acompañar todo esto no puede faltar música. Unos sonidos tan característicos que nada más escucharlos nos trasladan a estos días entrañables en los que sin ellos nada sería igual.

Aparte de las decoraciones, uno de los principales ingredientes que nos contagia del espíritu navideño son los villancicos y, parece ser, que cada año apetece ponerlos antes. Los ayuntamientos amenizan los barrios y plazas con sintonías de fondo desde el mismo día que inauguran la Navidad en sus calles, los comercios crean ambiente con su hilo musical, los profesionales de orquestas, bandas de música y corales ensayan para las actuaciones incluidas en la programación cultural, y las cuadrillas y grupos de aficionados se reúnen con afán de mantener las tradiciones de la música popular, como es el caso de las cuadrillas de Los Vélez que recientemente han celebrado el tradicional encuentro que ya cumple 40 ediciones.

Sin lugar a dudas, la música es una de las señas de identidad de la Navidad y, conscientes de ello, en cada rincón de la provincia se han elaborado actividades desde el mismo día 24 de diciembre (o incluso antes) hasta el 6 de enero para disfrutar de este arte tan universal.

Asociaciones, colegios y academias completan las programaciones de los ayuntamientos

Característico de Los Vélez son las cuadrillas, reunión de músicos de la comarca que se citan para compartir músicas y experiencias. Aunque a lo largo del tiempo han ido sufriendo transformaciones en cuanto a su organización, duración de los actos o la naturaleza de los asistentes el esquema general permanece inalterado. En su origen estos encuentros tenían una función asistencial y caritativa, actualmente se trata de agrupaciones que mantienen vivos ciertos elementos de la cultura local. También ha sido importante la incorporación creciente de la mujer a las cuadrillas y la formación musical reglada de los intérpretes, ya que tradicionalmente se formaban en la misma cuadrilla, teniendo pocas o ninguna noción de solfeo.

No menos atractiva es la tradición de pedir el aguinaldo de casa en casa, por los bares o comercios de la localidad. Es un momento de compartir no solo viandas, sino también experiencias y momentos entrañables con los vecinos. Se suele pedir en víspera de Reyes o de Año Nuevo, aunque la tradición varía según la localidad. Y se cantan canciones a la par que se tocan coplas populares. En general se dan dulces, embutidos, castañas y se come y se brinda hasta altas horas de la madrugada.

Las canciones de esta época del año son unen al mundo y elevan el espíritu navideño

Los majestuosos conciertos de las corales, las bandas de música y las orquestas reúnen cada año a más público en sus actuaciones. En Almería existen 51 bandas de música federadas con un volumen de más de 5.000 músicos de todas las edades que aportan a los municipios riqueza cultural y alegría. Cada formación ofrece estos días entrañables actuaciones que logran robar el corazón a los asistentes con villancicos y partituras conocidas de estas fechas navideñas.

La Orquesta Ciudad de Almería es otra de las joyas del patrimonio musical de la provincia. A lo largo de estos días, sus profesionales invitarán al público a adentrarse en un maravilloso mundo de magia y diversión con su tradicional concierto de Navidad, que tuvo lugar el pasado viernes día 22 de diciembre en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, y el de Año Nuevo que se celebrará el 1 de enero a las 19:30 horas en el mismo recinto municipal. Las entradas ya están a la venta y para la ocasión han preparado un atractivo programa que estará dirigido por Michael Thomas: Andante Festivo (J. Sibelius), Concierto para violín y orquesta en re menor Op.47 (J. Sibelius) y Selección de Polkas y Valses vieneses (J.Strauss & J.Strauss II).