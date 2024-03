Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en solo una hora

La modernización del Hospital Universitario Torrecárdenas es indiscutible. Nuevas infraestructuras para ampliar espacios, nuevas consultas, en proyecto está el parking y la nueva cafetería-restaurante..., y mientras tanto, de una forma más silenciosa pero constante, la instalación de nuevos equipamientos de última generación que hacen la vida más fácil tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes. La última incorporación que se ha hecho en el hospital de referencia de la provincia de Almería ha sido en la Sección de Microbiología de la Unidad de Laboratorios donde se ha puesto en marcha hace escasamente dos semanas un moderno equipo de diagnóstico rápido molecular de alta capacidad y totalmente robotizado. Según han explicado a Diario de Almería fuentes del propio laboratorio, la plataforma ofrece resultados en una o dos horas mediante técnicas de PCR múltiple y tiene capacidad para elevar el número de muestras y análisis continuo intercalando diferentes protocolos de trabajo.

Esta plataforma molecular totalmente robotizada de última generación es la primera que se instala en España. Cuenta con 48 termocicladores diferentes, lo que le permite realizar de forma simultaneada diferentes protocolos de amplificación y obtener resultados en 20 minutos para algunas pruebas como la del SARS-CoV-2.

Según ha explicado el responsable de la Unidad, Manuel Rodríguez Maresca, la implementación de este nuevo equipamiento “se ha llevado a cabo en un tiempo récord de apenas una semana, gracias a la cuidada planificación del proyecto por parte de la doctora Teresa Cabezas y al equipo de técnicos de laboratorio que han colaborado, entre los que destacan Juana y Claudia que además han coordinado la formación de 37 profesionales para la puesta en marcha”.

“Gracias a la nueva tecnología disponemos de un laboratorio de respuesta rápida en infecciones de transmisión sexual, lo que nos permite atender a las necesidades en diferentes entornos, atención primaria, urgencias, consultas especializadas, centros específicos para el control de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La detección precoz y sin demoras de estas infecciones va a permitir a los clínicos iniciar tratamientos farmacológicos de forma precoz y específica, basados en los diagnósticos etiológicos y contribuyendo, en definitiva, al control de las ITS en nuestra población”, según Rodríguez Maresca.

Consulta de acto único

Las consultas que requieran de estos rápidos diagnósticos moleculares infecciosos tendrán la oportunidad de resolver en un único acto clínico el abordaje de la misma. Las pruebas de diagnóstico rápido permiten instaurar el tratamiento etiológico en la primera consulta, lo que lleva a tratar a más pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, de forma más efectiva, e interrumpir sin demoras la cadena epidemiológica de transmisión. La Organización Mundial de la Salud incluye estas pruebas en su estrategia mundial contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Este tipo de dolencias suponen un importante problema de salud pública. A nivel mundial todos los años se producen millones de casos de ITS como sífilis, infección por clamidias o gonococia. A esto contribuyen numerosos factores, pero tiene especial importancia la demora que se produce en los tratamientos en espera de un resultado diagnóstico. Como destacan los profesionales sanitarios, las ITS suelen ser asintomáticas y pueden provocar diversas complicaciones. El objetivo inmediato de la detección de ITS es identificar y tratar a las personas infectadas antes de que desarrollen complicaciones e identificar, realizar pruebas y tratar a sus parejas sexuales para prevenir la transmisión y las reinfecciones.

El Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 2021-2030 en España engloba diversas acciones para el abordaje integral de las ITS desde diferentes ámbitos de actuación, tanto a nivel epidemiológico, como preventivo y asistencial. Estas acciones están alineadas, además, con la Estrategia de la OMS para la eliminación de las ITS como problema de salud pública para el año 2030. El Plan tiene entre sus objetivos promover la innovación en el diagnóstico a través de tecnología sanitaria y a mejorar el diagnóstico precoz en distintos colectivos.

La red hospitalaria de Almería sigue creciendo y el reto en el que se trabaja es en la modernización del equipamiento de muchas de esas instalaciones, ya que hay herramientas obsoletas que impiden que los pacientes puedan beneficiarse de tecnologías más precisas, certera y menos agresiva.