Estudiantes de Almería, ¿sabéis cómo será la Selectividad este año?

Entre otras recomendaciones se encuentran el intentar organizar el estudio de modo que se pueda llega relajado a los exámenes e informarse con antelación de los horarios y lugares de realización de cada prueba. Averiguar exactamente qué se debe llevar a los exámenes, como es el caso del obligatorio DNI y el comprobante de la matrícula , además del material específico para algunas asignaturas como es una calculadora científica, instrumentos de dibujo, diccionario..., que deben de estar preparados con tiempo.Es importante tener también previsto el medio de transporte que se usará para llegar al lugar de realización de cada examen. Contemplar alternativas también proporcionará tranquilidad ante cualquier imprevisto. Y, cómo no, dormir las horas que necesarias, una correcta alimentación y dejar durante los días previos tiempo para desconectar del estudio e incluso para hacer ejercicio físico o moverse un poco. Y por último, se recomienda que los días en los que se realizan las pruebas salir con tiempo de casa para llegar puntuales.

Las claves para el éxito

Durante las pruebas es importante recordar que las pruebas son anónimas para respetar la igualdad de oportunidades y evitar cualquier tipo de influencia que pueda privilegiar a nadie. Por tanto, recuerda que no debes escribir tu nombre en ninguna hoja de ningún examen. Recuerda que las pruebas exigen silencio absoluto. El tribunal examinador tiene capacidad legal para expulsar a los estudiantes que incumplan las normas. Es esencial leer atentamente los enunciados y tomarse un tiempo para escoger la opción que más te convenga. Organiza los conceptos que vayas a exponer en tu respuesta. Piensa en distribuir bien el tiempo que dedicarás a cada ejercicio. La presentación debe ser clara, ordenada y, sobre todo legible. Básico es cuidar el vocabulario, la ortografía, la sintaxis, los signos de puntuación, etc. Y cómo no, contestar a aquello que te pregunten sin dar vueltas absurdas.

No habrá dos opciones pero sí más preguntas y se podrá seleccionar a qué responder. Este año también desaparece, como ya se hizo en las anteriores ediciones, las dos alternativas que se venían ofreciendo. La única propuesta estará compuesta por un mayor número de preguntas con el fin de integrar los contenidos correspondientes a todos los bloques de cada asignatura y los estudiantes podrán seleccionar qué preguntas responder.

La duración de cada una de las pruebas no cambia este año. Sí lo hará el próximo, cuando está previsto incrementar cada examen en 15 minutos. Para esta convocatoria el tiempo para cada examen es de 90 minutos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las pruebas comenzarán a las 8.30 horas todas las jornadas, aunque el alumno debe estar presente en su centro a las 8:00 horas para la citación.

La nota de admisión es la calificación final con la cual un estudiante solicita plaza a un grado universitario concreto. Esta nota se calcula a partir de tus estudios previos (Bachillerato o ciclo formativo de grado superior) y de la selectividad o Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o EvAU). Tu nota de admisión es específica para cada titulación de grado y, por lo tanto, puede variar según el grado solicitado.