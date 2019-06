Vox se integrará con el PP en los gobiernos municipales de El Ejido, Roquetas y Huércal de Almería y se queda fuera en Adra y la capital

Vox conseguirá entrar mañana, una vez que se ratifiquen definitivamente los pactos, en los gobiernos municipales de tres de los principales municipios de la provincia después de alcanzar acuerdos de coalición postelectorales en El Ejido, Roquetas y Huércal de Almería. Con sólo 22 concejales en 7 de las 20 localidades en las que concurrió, la formación de Santiago Abascal ha conseguido una importante representación en grandes ayuntamientos de la provincia en los que asumirá áreas de importancia, además de las primeras tenencias de Alcaldía.

La primera de las alianzas que se han establecido en las últimas horas ha sido la de Huércal de Almería. El exalcalde Ismael Torres negoció anoche hasta la madrugada un pacto de gobierno bipartito con la formación que encabeza Arturo Torres Escamilla, quien será el primer teniente de alcalde. La otra opción que barajaba el candidato popular, que fue más votado el 26 de mayo, era Ciudadanos, pero la negociación con Almudena Serrano no ha llegado a buen puerto y se ha decantado por Vox.

El acuerdo con los populares de Roquetas que encabeza el primer edil en funciones, Gabriel Amat, ya está firmado, si bien sólo falta la ratificación de la Ejecutiva Nacional de la formación que preside Santiago Abascal. Los tres concejales de Vox se quedarían con las áreas de Turismo y Playas, Comercio y Consumo y Gestión Tributaria. La intención del presidente del PP era gobernar en minoría y lograr acuerdos puntuales para dar estabilidad al plenario, pero las pretensiones del partido emergente le han obligado a formar coalición.

En El Ejido la firma es inminente y, según ha podido conocer este periódico, contempla cuatro concejalías para la candidatura que lideró Juan Antonio Bonilla: por un lado Urbanismo, Vivienda y Ordenación del Territorio, que todo indica que sería dirigida por el cabeza de lista, sustituyendo así al popular Alberto González. En segundo lugar, el área de Servicios Sociales, dirigida hasta ahora por Delia Mira. También se quedan con Personal y Régimen Interior, que viene dependiendo en esta legislatura de Julia Ibáñez y que deberá arreglar el conflicto suscitado con la Policía Local, entre otros. Por último, el pacto recogerá también las áreas de Comercio, Consumo y Sanidad, que han dependido de Luisa Barranco.

En Adra no hay entendimiento y las negociaciones ahora mismo están rotas. Es más que probable que el alcalde en funciones, Manuel Cortés, busque la abstención o suma de Ciudadanos porque con la candidatura de Vox, que le exigía entrar en el equipo de gobierno, no ha llegado a ningún consenso. Y en la capital la formación de Santiago Abascal hará posible la reelección de Ramón Fernández-Pacheco sin necesidad de ningún acuerdo, posiblemente mediante la abstención en el pleno de investidura que se celebra mañana en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. En la primera toma de contacto, el regidor popular dejó clara su intención de gobernar en solitario, no dando opción de sumarse al proyecto político de Joaquín Pérez de la Blanca.