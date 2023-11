Los bomberos valoran ir a la Justicia ante el “gasto 0” del Ayuntamiento

Sindicatos de los bomberos de Almería han puesto en manos de sus servicios jurídicos la viabilidad de acudir a los tribunales al objeto de reclamar al Ayuntamiento de la capital el empleo de los fondos de Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras), en la mejora de equipos y materiales, así como de las propias instalaciones el Parque de Extinción de Incendios en el que, desde su construcción, en 1997, solo se ha invertido 115.000 euros, según las cifras facilitadas por la plantilla.

Después de la sonada protesta protagonizada este pasado lunes, los bomberos están valorando seguir los pasos de sus compañeros de profesión en Oviedo y Gijón. Los primeros, pendientes de sentencia y, los segundos, con un reciente fallo judicial emitido pionero por el que Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado al Ayuntamiento gijonés a destinar íntegramente a inversiones el dinero de las contribuciones especiales que percibe del Consorcio de Seguros Unespa y con carácter retroactivo, sumando la considerable cantidad de 2,5 millones de euros.

“La inversión en el servicio de bomberos de Almería es insuficiente y opaca”, aseguran los bomberos quienes explican que el “Ayuntamiento la financia a través de diversos convenios”. Uno de ellos son los fondos de Unespa.

Recuerdan que la Ley de Haciendas Locales establece que las compañías de seguros contribuya al sostenimiento de los servicios de bomberos con contribuciones especiales del 5% de las primas contraincendios. Estos fondos solo se pueden dedicar a comprar materiales, equipos y vehículos, hacer reformas u obras públicas. “No se pueden quedar en las arcas del Ayuntamiento o emplearlo en el pago de sueldos”, como aseguran que está ocurriendo en Almería donde los bomberos han protestado, entre otros motivos, por equipos y un Parque “obsoletos”.

“Uno de los mayores riesgos en la actualidad es el desgate psicológico que está sufriendo el personal al ver que el servicio no avanza y, en algunos casos, hay retroceso”. Ponen como ejemplo que no disponen, desde hace “más de un año”, de desfibrilador automatizado, así como el estado y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPIS). “A través del Registro –detallan– se denunció que los EPIS no estaban pasando la revisión anual que exige la legislación vigente y, hecha la misma, se retiró una gran cantidad de material caducado, que “aún no se ha repuesto ni se dispone de una base de datos para el seguimiento” del resto.

Añaden que los tres camiones de bomberos presentan “deficiencias y carencias de material”, y se emplea instrumentos de excarcelación “fuera de servicio”. En cuanto a las próximas obras reseñadas por el Ayuntamiento en el Parque de Incendios, los bomberos consideran necesaria una “inversión extraordinaria” ante las condiciones actuales y al objeto de “mejorar la operatividad y la calidad de vida” de los cerca del centenar de trabajadores, acompañada de una partida anual para su mantenimiento. Entre las deficiencias reseñadas, resaltan las cocheras, “con sistemas de extracción de humos cancerígenos obsoletos y por los cerramientos”.