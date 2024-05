Las nuevas tecnologías se cuelan en el 'examen sin nota' para 20.000 alumnos de Almería

Nervios, incertidumbre, sorpresa y relajación. En este mismo orden se han sucedido los sentimientos que han experimentado los alumnos de 4º de Primaria y de 2º de ESO de la provincia de Almería que desde ayer se someten a las pruebas de diagnóstico que miden los conocimientos que tienen sobre materias básicas como Lengua, Matemáticas e Inglés.

En el CEIP Europa José Ramos Santander de la capital almeriense, unos 78 alumnos de se sometían desde primera hora a un ejercicio que hasta las 09:00 horas fue secreto. Los cuadernillos que debían rellenar venían en sobre cerrados y ni siquiera los docentes sabían de qué se trataba. Nervios, por ver si las preguntas eran fáciles, si iban a saber contestarlas... Incertidumbre, por ver cómo sería la prueba que, aunque no cuenta para la nota de evaluación para el alumnado es lo más parecido a un examen (sobre todo por la forma de realizarlo con las mesas separadas). Sorpresa, al ver que todo sabían contestarlo. Y relajación a los pocos minutos, cuando han visto que la prueba recogía cuestiones que están trabajando a diario en clase.

En el aula de 4º A, Laura González López, cerraba con satisfacción el cuadernillo tras haber finalizado la primera prueba del día. Eran las diez de la mañana y su cara lo decía todo. Relajada y contenta ha explicado a Diario de Almería que estaba “nerviosa por el día de hoy pero hasta ahora ha sido fácil. Habíamos exagerado mucho”. “Primero nos han puesto un audio, que iba sobre las nuevas tecnologías y las aplicaciones, y sobre esto nos han hecho once preguntas. Ha habido un ejercicio más complicado pero creo que todos lo hemos podido sacar”, ha relatado la alumna expectante ante la segunda prueba de la jornada que también tenían que ver con la asignatura de Lengua.

La tutora de esta clase, Cristina González, señala que “el no saber a qué se iban a enfrentar había generado en el alumnado bastantes nervios pero creo que les ha salido bastante bien. En esta primera parte no han tenido problema porque son cuestiones que llevamos viendo en clase ya tiempo. Ahora vamos a iniciar la prueba de textos escritos y la última será la producción escrita. No los hemos preparado para esto porque se supone que es lo que ya estamos trabajando”.

Los cuadernillos han llegado a los centros en sobres cerrados y son tres días de pruebas

Miguel Ángel Cabo, director del CEIP Europa-José Ramos Santander, ha explicado que “esta prueba que ya es anual se ha desarrollado en este centro con normalidad, sin incidencias. Ha sido un día diferente pero han sabido afrontar sin problema los 78 alumnos de las cuatro unidades de 4º de Primaria”.Media hora antes que en los colegios se han desvelado todas las incógnitas en las pruebas que se han realizado en los institutos con los alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el IES Bahía de Almería las sensaciones eran prácticamente las mismas que las que han tenido los niños y niñas del colegio. Mañana se enfrentarán a la prueba de matemáticas y el miércoles, el último día de esta evaluación, será el turno del idioma (Inglés, Francés o Alemán según curse el alumnado).

En la provincia de Almería han son 19.105 los estudiantes de 4º de Primaria y de 2º de ESO los que realizan la Evaluación de Diagnóstico, que tiene como objetivo comprobar el dominio de las competencias del alumnado en comunicación lingüística (Lengua castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera) y matemáticas. Estas pruebas, como establece la Ley Orgánica de Educación vigente, tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el profesorado y las familias y sin efecto académico para el alumnado. Además, los centros docentes podrán tener en cuenta los resultados de estas evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora.

En el caso de la ESO, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha seleccionado, a nivel regional, una muestra de 164 centros para que un total de 9.270 estudiantes realicen la prueba en formato digital. El 7 de mayo evalúa Lengua Castellana y Literatura, el 8 Matemáticas y el 9 corresponde a la primera Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán según curse el alumnado) en los 363 centros docentes almerienses donde se imparten Primaria y Secundaria.

En Andalucía han sido alrededor de 200.000 alumnos los que se han sometido a la prueba en los 3.100 centros educativos que imparten estas enseñanzas. Todo ha transcurrido con normalidad en la primera jornada. Cada prueba tiene una duración de 90 minutos y están divididas en dos sesiones de 45 minutos con 15 minutos de descanso entre ambas. Para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se permiten apoyos o adaptaciones, según las necesidades.

La Consejería ha distribuido 600.000 cuadernillos para la realización de estas pruebas. Y, en el caso de la prueba que se realiza en Secundaria, se han seleccionado 164 centros para que 9.270 estudiantes realicen estas pruebas en formato digital.

Lo que la mayoría de los alumnos llama “examen sin nota”, trata de evaluar no solo lo que el alumnado sabe sino lo que sabe hacer, cómo lo sabe hacer y en qué nivel de dominio lo sabe hacer, aplicado a situaciones y contextos diversos, tanto escolares como sociales.