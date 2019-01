Iván Martos: "Mi prioridad es seguir en el Almería

Iván Martos tiene cara de niño, pero la cabeza está bien amueblada. Disfruta y aprovecha los minutos que le brinda Fran Fernández en el primer equipo, pero no se le van a caer las prendas si tiene que volver al filial, al que ve todos los domingos, en busca de la salvación.

-Gran final de 2018 e inmejorable comienzo de 2019 para la UDA.

-Llevamos una racha bastante positiva y nuestra intención es alargarla lo máximo posible.

–Le vuelvo a hacer la misma pregunta, pero esta vez con usted como protagonista.

–Digo lo mismo. Al final del pasado año hizo el debut en la categoría y estoy teniendo continuidad. Espero que siga así la cosa, la verdad es que estoy muy satisfecho.

–El 2018 se despidió con muy buenos recuerdos para Iván Martos, con un ascenso a Segunda B con el filial y un debut en Segunda con el primer equipo.

–Fue un año muy bonito. El ascenso es algo que se le queda marcado a cualquier futbolista. Luego vino el debut en Copa del Rey primero en Málaga y después en Liga en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Un año inolvidable, estoy muy contento.

"Siempre esperas llegar al primer equipo, pero tengo claro cuál es mi sitio por si tengo que volver este año”

–¿Se esperaba Iván esta situación o todavía se tiene que pellizcar por las mañanas?

–Siempre esperas llegar algún día al primer equipo. Era consciente de que mi sitio en el Almería estaba en el filial, pero siempre he estado muy atento y preparado por si llegaba una llamada para subir, como ha pasado.

–Iván llegó de Manresa en categoría juvenil. Cuénteme cómo ha sido su crecimiento en Almería tras pasar por la Residencia de La Juventud, las bases, el filial...

–Llegué hace siete años, desde el primer momento me he sentido muy cómodo en la ciudad gracias a mis compañeros y a lo bien que se ha portado el club conmigo. Los primeros años, siendo juvenil, fueron de aprendizaje, me vinieron muy bien a nivel personal para crecer. Después salté primero al filial y ahora al primer equipo, lo que me ha permitido ser un futbolista más competitivo. Por el momento, estoy muy satisfecho con mi carrera deportiva.

–Desde aquel 1-2 en Oviedo, Iván es insustituible.

–Fue un debut bastante bueno. Pudimos lograr una victoria fuera de casa, algo muy complicado en esta categoría. Nos salió a todos un buen partido, desde entonces se me ha dado continuidad y lo estoy dando todo.

"En Almería estoy muy cómodo desde que llegué, aquí he aprendido mucho desde juveniles”

–¿Le ha pedido a los Reyes Magos un contrato con el primer equipo?

–Esas cosas me las tengo que ganar en el campo, tengo que demostrar de lo que soy capaz. Espero que así sea.

–La afición quiere saber si Iván va a continuar en la UDA, si va a ser el lateral del futuro.

–Mi primer opción siempre es continuar en el club. Las negociaciones van bastante bien, están muy avanzadas y ojalá pueda continuar aquí. En mi contrato tenía unos años opcionales al acabar esta temporada y espero ejecutar esa cláusula.

–Después de siete años con FF, ya se conocen sólo con mirarse. ¿Qué le pide a Iván?

–Lo que me lleva pidiendo desde que llegué, tanto a mí como a cualquier compañero. Siempre dar el máximo en cada acción y aportar las características para que el equipo mejore y sea competitivo.

"El ascenso con el filial es algo imborrable, ¿cómo olvidar aquel gol de Batalla ante la Arandina?"

–La competencia en el lateral izquierdo es dura, principalmente con Andoni López, pero Iván está sobresaliendo.

–Hay muchísima competencia en ese puesto, tengo tres grandes compañeros con los que disputar el lateral [Andoni, Nano y De los Reyes]. Eso es bueno porque en cada entrenamiento, en cada partido, nos ayudamos al máximo para competir mejor cada día. Eso nos hace mejor a cada uno.

–Ha coincidido la irrupción de Iván Martos con el mejor momento de la UDA en la presente temporada.

–Es verdad que desde que subí el equipo no ha perdido. Esto es trabajo de todos, trabajo que llevamos haciendo desde pretemporada. El equipo está en un gran momento y ahora lo que nos toca es seguir así.

–Su equipo, el filial, no termina de levantar cabeza.

–Sabíamos desde el principio que era una categoría muy difícil, sobre todo para un filial. Todos los filiales están teniendo problemas, se está viendo en la clasificación. Creo que hay equipo de sobra para cambiar esta situación, en los últimos partidos se está viendo a un equipo más competitivo. Yo tengo máxima confianza en que seamos capaces de salir de esta difícil situación.

"Firmaría salvarnos nosotros y el filial, pero si se puede ser ambicioso con el primer equipo, bienvenido sea”

–Aunque está en el primer equipo, sigue al filial.

–Por supuesto. Ahora estoy participando con el primer equipo, pero mi sitio sé que es el filial. Siempre le voy a apoyar, espero que la situación cambie.

–Si toca bajar, ¿cuesta dar el paso de volver a Segunda B?

–No..., como es lógico mi objetivo principal es seguir participando con el primer equipo. Pero tengo muy claro que puede llegar el momento de regresar al Almería B y estoy preparado para ello sin ningún problema.

–Iván fue uno de los artífices del ascenso a Segunda B con el filial. La verdad es que emociona recordar aquellos partidos ante Villarrubia, Arandina y Villarrobledo.

–Fue un año muy bonito, desde el comienzo de la liga regular, hasta el play off por el ascenso. Disfrutamos todos mucho de la competición y al final siempre tienes muy buenos recuerdos. Los partidos de play off los vivimos con mucha tensión y al final con mucha alegría. ¿Cómo olvidar el gol de Albert Batalla en el último minuto ante la Arandina que nos clasificó para la última eliminatoria? Fueron momentos muy felices para todos nosotros y para los aficionados.

–Un catalán ya medio almeriense. ¿Se imaginaba esto cuando estaba en La Masía o regresaba a Manresa?

–Cuando eres pequeño, nunca piensas que vas a tener que irte tan lejos para triunfar. Cuando tomé la decisión de venir a Almería era porque estaba preparado para ello. Las cosas van saliendo bien y espero que siga todo así. Eso sí, sé que lo difícil no es sólo llegar, sino que también mantenerse.

–¿A quién se pega Iván en el vestuario del Estadio de los Juegos Mediterráneos?

–Este año creo que hay un vestuario muy unido, me siento muy a gusto con todos los compañeros en el vestuario. Aprendo mucho de todos ellos.

–El partido de este domingo en Alcorcón es clave para mirar hacia arriba o hacia abajo.

–Sobre todo con la dinámica que llevamos los dos equipos. Nosotros estamos haciendo las cosas bastante bien, tenemos que aprovechar esto para tratar de ganar allí. Sabemos que es un campo muy complicado, que nos va a costar mucho sacar puntos, pero es nuestra intención.

–¿Hacia dónde mira el vestuario: los seis puntos de distancia con el play off de ascenso o los ocho puntos de distancia con el descenso?

–Está claro que desde el principio de temporada el objetivo son los 50 puntos y es nuestra prioridad. Si se consiguen y se puede mirar hacia arriba, lo vamos a hacer.

–¿Me firma un papel con la salvación del primer equipo y del filial o es más ambicioso con el primer equipo?

–Creo que al principio de temporada cualquiera firmaría estas salvaciones y espero que así sea. Pero se si puede pensar en objetivos más ambiciosos para el primer equipo, bienvenido sea.