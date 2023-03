Alejandro Bouza: "No nos van a vencer cuatro tuits sin nombre"

Después de que David Cabello atendiese a los medios de comunicación con motivo de la previa del encuentro en Vélez-Málaga (18:30 horas), el presidente del Poli El Ejido, Alejandro Bouza se ha puesto delante de los micrófonos, reiterando que se trataba de una rueda de prensa para sus "aficionados". Más de media hora ha durado la comparecencia del máximo mandatario, que ha cargado en más de una, dos y treces ocasiones contra alguna publicación de la localidad ejidense ("desde Argentina lo viven más que muchos de los que escriben acá", ha comentado), así como de las críticas anónimas en redes sociales.

El tema principal de la comparecencia han sido las nóminas adeudas por el club hacia jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club, para lo que se ha ido hasta los inicios del mismo: "La desaparición del Polideportivo Ejido fue un golpe duro para la masa social (...). De 2012 hasta aquí ya ha habido momentos duros, con una situación de semidesaparición. Se acercó el señor Pierre [Mevy]. Lo fueron a buscar después porque el club no tenía viabilidad. Los antiguos fundadores me hicieron ver que el causante del desastre fue Pierre. Desde dentro he descubierto que ese señor lo único que hizo fue aportar dinero durante todo el tiempo, esos ataques fueron injustos". Bouza ha querido transmitir tranquilidad, asegurando el futuro de la entidad celeste: "El club tiene una viabilidad del 100%. Con los ingresos programados para terminar el año no va a haber ningún inconveniente. El nivel de duda no es el que se dice, sino que es totalmente manejable".

El argentino ha querido aclarar que se les debe dos mensualidades a los jugadores, no tres: "La categoría es deficitaria. No pasamos de los 300 abonados y los ingresos no son tantos como creíamos acorde a esta ciudad. A día de hoy estamos atrasados en dos nóminas. Yo en su día fui futbolista y agente, los jugadores están en todo su derecho de reclamar lo que le corresponde. No hay un enfrentamiento hacia ellos, al contrario. Estamos haciendo todo lo posible por cancelar la deuda cuanto antes. Hicimos un presupuesto en donde creíamos equivocadamente tener recursos para no llegar a este atraso. Ha habido mala intención de los medios, al decir que se deben tres meses. No. Son dos. A principio de la próxima semana iremos bajando eso con recursos propios. Voy a estar lo más tranquilamente posible cuando el plantel esté al día. Desde que estoy yo, se ha arrancado todas las temporadas con todo al día, a veces pagando yo un buen dinero de mi bolsillo".

Minutos después de que Cabello denunciase el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido, el presidente ha asegurado que las relaciones con el consistorio son excelentes: "El ayuntamiento, en cabeza del señor Paco Góngora, siempre nos ayudó. Siempre que pedí una reunión, me recibió. Todo el esfuerzo que puede hacer lo hace. Quisieron hacer ver con declaraciones malinterpretadas que estamos enfrentamos, muy lejos de la realidad. Sería de muy mal gusto sacar ventaja de algo en etapa previa a las elecciones. El enemigo no es el ayuntamiento. Sacamos un comunicado y hasta éste fue malinterpretado".

Bouza, que ha recordado que con su mandado se pagó la deuda anterior y el equipo ascendió a Segunda B, ha asegurado sentirse atacado: "Hoy nos sentimos atacados por una campaña que no está clara de dónde viene. La mayoría son tuits, que no se sabe de quiénes son. Yo ahora me dirijo a la afición y soy Alejandro Bouza. Hablo con la verdad. Esos tuits, llenos de mentiras, no dice que son de Juan Pérez, DNI tal, sino Tutankamón, Tutanlaranga... Lo único que hacen es decir mentiras contra mi persona. Todos esos no pusieron ni un euro; y si lo pusieron, se lo llevaron corriendo. Es un momento de buscar la tranquilidad y el apoyo, agradeciendo a los que nos ayudan. En momentos económicos difíciles esta dirigencia aporta dinero de su bolsillo por amor al club".

El argentino, que ha recalcado que da la cara en todas las situaciones, ha afirmado que los directivos han tenido que poner dinero de su patrimonio: "No nos van a vencer cuatro tuits sin nombre. Esta guerra que nos están armando no tiene nada que ver con la realidad. Las opiniones son válidas, pueden decir que soy demagogo y que hago las cosas mal, pero no se puede obviar los hechos: este año el club tuvo viabilidad por los ingresos de los dirigentes, poniendo plata de su bolsillo. Es una pasión, no un negocio. Me siento un ejidense más. Cuando perdemos, no duermo y me cuesta recuperarme cuatro días".

El presidente del Poli El Ejido también ha realizado autocrítica: "Queremos que empresarios potentes de la ciudad nos acompañen. Nuestro error ha sido no abrir nuevas fronteras. Ha habido numerosas empresas en las que no le hemos dicho todo lo que hacemos por las bases, con un club representativa. En esta nueva etapa vamos a tratar de acrecentar el espectro de empresas que no nos conozcan y quieran colaborar".

Además, ha desmentido cualquier rumor de venta: "Llevo tres años y al mes de estar, decían que lo vendían. Ni periodistas, sino gente de otros clubes, que no me conocen. Se inventaron que estaba hablando con un grupo de Estados Unidos. Sí queremos sumar capital de amigos para hacer de este un club grande, aunque ya lo es. En Argentina lo conocen, no sé cuántos clubes de Segunda División B pueden decir eso. Falta que logremos el éxito, equilibrar las cuentas y una inversión externa medianamente importante".