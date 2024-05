Almería será un destino de privilegio para el tenis playa con un nuevo recinto

El Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, incluye a partir de esta semana, dentro de su amplia oferta de escuelas deportivas, el tenis playa, modalidad que tendrá como punto de referencia las instalaciones recientemente puestas a disposición del ciudadano en el Delta del Andarax.

Estreno de la Escuela Municipal de Beach Tenis que, con gran satisfacción, felicitaba el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, junto al delegado de la Federación Andaluza de Tenis en Almería, Francisco Sáez, bajo cuyo paraguas queda amparada esta modalidad deportiva que ha ido creciendo en nuestra ciudad en número de practicante

“Desde el Ayuntamiento respondemos a una petición que teníamos sobre la mesa”, reconoció Casimiro, argumentando en la presentación de esta Escuela que “no se quiere lo que no se conoce, lo que no alimentas, con lo que no te vinculas. Por ello estamos trabajando muchas iniciativas que derriben ese muro invisible, que nos ha hecho durante décadas vivir de espaldas al mar".

La Escuela Beach Tenis apuesta por la inclusión

"Desde pasear o correr por la arena hasta practicar el voleibol playa, que precisa de trabajo en equipo, agilidad y habilidades de coordinación, pasando por el surf, un deporte que te desafía y te conecta con la naturaleza de manera única. A todo esto se suma hoy otra nueva modalidad deportiva para el disfrute de todas las personas: el tenis playa", añadió.

La Escuela Municipal de Beach Tenis ofrecerá, a partir de los ocho años y con carácter inclusivo, la posibilidad de iniciarse y practicar este deporte, como así explicó también el delegado de la Federación Andaluza de Tenis en Almería, Francisco Sáez. “A partir de los 8 años con cualquier tipo de condición física, mental o intelectual va a poder participar de esta Escuela Municipal que tiene un fuerte carácter inclusivo. Una disciplina deportiva que se puede asociar a las palas de playa, pero que es un deporte reglado en el que Almería es una potencia a nivel andaluz”, reconoció Sáez.

“Un deporte que va a tener una acogida muy grande, porque recibimos cientos de visitantes extranjeros interesados por esta modalidad deportiva que podemos disfrutar en un entorno privilegiado”, apuntó junto a las pistas habilitadas en el espacio abierto del Delta del Andarax.

“Estamos muy motivados y ahora toda la actividad por nuestra parte va a estar centrada en esta escuela municipal en la que ya hay unas 60 personas activas y otras 200 itinerantes, que esperamos que se multipliquen en los próximos meses”, aseguró Jorge Páez, al frente de la dirección de esta nueva Escuela Municipal desde donde espera “contagiar a muchos la pasión por este deporte”.

Al estreno de la Escuela de Tenis Playa ha asistido también Mari Carmen Fernández, directora de la Delegación Provincial y Secretaria Técnica de la Escuela Municipal de Tenis y Gustavo Martín Staniscia, responsable de Docencia de Beach Tenis de la FAT. El Patronato Municipal de Deporte canalizará las solicitudes para participar en esta nueva oferta de deporte en la que Almería “aspira a ser también un referente a nivel nacional”, conluyó el concejal de Ciudad Activa, Antonio Jesús Casimiro.