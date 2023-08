Koné: "Me encuentro físicamente al 100%"

Luis Maximiano e Ibrahima Koné, las últimas incorporaciones del Almería, han sido presentadas este miércoles en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ambos lo han hecho después de debutar el pasado sábado ante el Real Madrid en la misma semana de sus fichajes con la entidad indálica: el portero lo hizo apareciendo en la foto inicial y el maliense, entrando al césped en el minuto 60. Tanto uno como otro llegan al conjunto de Vicente Moreno con el rol de titulares, aunque en distintas condiciones. Por el ariete, que firma hasta 2028, el Almería ha pagado 7'5 millones de euros al Lorient, mientras que el guardameta llega en calidad de cedido dentro de lo que ahora denominan ingeniería financiera para regatear al límite salarial, si bien a final de temporada será propiedad de la UDA en caso de permanencia.

"Koné ha salido en un momento de partido complicado. Tiene que mejorar el físico. Es un jugador que, como Melero, aún no está al nivel que debe para tener continuidad". Fueron palabras de Vicente Moreno en la rueda de prensa posterior a ese partido ante el Real Madrid. Al ser cuestionado sobre si se encuentra a tope en el plano físico, el maliense ha sido claro: "Me encuentro físicamente al 100%. El fútbol de la liga francesa es diferente: allí es más físico y aquí, más táctico con el balón. Estoy al 100%, pero no depende de mí jugar. Si el entrenador me elige para jugar, daré el 100% por supuesto".

El delantero tiene la difícil misión de ocupar una lanza de ataque que previamente ha sido para Darwin Núñez, Umar Sadiq y El Bilal Touré, quienes destacaron hasta el punto de dar el salto a competiciones europeas: "Presión no tengo. Lo que quiero es trabajar como lo han hecho ellos. Todos conocemos a esos jugadores y han trabajado duro para conseguir lo que han hecho. Tengo contrato hasta 2028. Si el futuro me depara salir a un gran club, será una buena señal para el equipo porque habremos trabajado para conseguirlo".

Koné no ha querido mojarse sobre una posible cifra de goles: "No me pongo ningún objetivo ni de goles ni de asistencias. Prefiero ser un futbolista de equipo, aportando lo máximo posible. Quiero conocer a los jugadores y al equipo lo antes posible para adaptarme rápido". A pesar de ello, reconoce que el fin de un delantero es ver portería contraria: "Como delantero, mi objetivo siempre es marcar el máximo número de goles posible. Pero soy un jugador de equipo, prefiero los objetivos colectivos antes que los individuales. Tenemos que conseguir el máximo número de puntos. Ayudaré mucho al equipo. El debut fue una bonita experiencia poder jugar ante un equipo de la categoría del Real Madrid. Me encontré bastante bien a pesar de las altas temperaturas que hubo. Estoy muy contento por la confianza que me ha brindado el entrenador".

Si el delantero se ha expresado en francés, Maximiano lo ha hecho en un perfecto castellano, lanzando un guiño al club antes de responder a las preguntas: "Antes de todo, quiero dar las gracias al club por la oportunidad y el esfuerzo de traerme. Estoy realmente contento de estar aquí". El luso se ha mostrado realmente feliz de regresar a España después de su paso por el Granada en el ejercicio 21-22: "Quería volver a la liga porque me sentí bien. El fútbol y la cultura son muy parecidas a lo de Portugal. Mi objetivo pasaba por volver a la liga española. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí".

El arquero ha valorado de manera positiva su debut a pesar de la salida en falso que supuso el segundo gol de Bellingham: "Me faltaban partidos, ritmo de juego. Las sensaciones que tuve, además de todos los cambios durante la semana, fueron muy positivas. Me sentí bien. Es normal que me falte ritmo de juego porque hacía mucho tiempo que no completaba 90 minutos. Me sentí preparado y estuve muy feliz".

En el Almería será titular después de haber disputado apenas seis encuentros (uno liguero, dos coperos y tres en la Conference League) con la Lazio la pasada temporada: "Fue un año complicado, pero el fútbol es así. No siempre salen las cosas bien por mucho que lo intentes. Por mi parte, siempre trabajé y seguro que soy mejor portero y persona que cuando llegué. Tengo la conciencia tranquila por haber hecho todo. Estoy contento por haber vivido una experiencia nueva. Esto son experiencias y seguramente las malas nos hacen crecer más que las buenas. Pasar por momentos buenos es muy fácil para todos, pero el crecimiento verdadero está por pasar por los malos. Estoy contento por haber vivido una experiencia diferente a las que había vivido antes".

Con ese rol de titular, tendrá la competencia de Fernando y Mariño: "Estoy muy feliz por poder trabajar con Fernando, Diego [Mariño] y Bruno porque son muy buenos porteros. Entre nosotros nos vamos ayudar. Con el paso de los días y de los meses, todos seremos mejores porteros que ahora". Inquirido por su mayor virtud, no se moja: "No es algo que me guste decirlo a mí. Trabajo todo, no soy perfecto, me esfuerzo cada día para ser mejor. Quiero ser lo más completo posible y ser mejor que el día anterior".

Maximiano también ha tenido palabras positivas para sus nuevos compañeros: "Me ha sorprendido, tenemos una plantilla muy fuerte. No conocía a todos, lo estoy haciendo ahora. El partido vi que teníamos mucha calidad, con muy buenos jugadores. Seguramente podemos hacer un año muy muy bueno. Objetivo personal: "Estoy con Koné en que el objetivo es ayudar al equipo y al club. Al final del año, seguramente estaremos contentos con lo que hemos logrado. El primer partido lo vi lejos, pero fueron buenas sensaciones. Si pierdes y no ves nada, es preocupante; pero si pierdes, en semanas de mucho cambio, y ves muchas cosas buenas, seguro que los resultados saldrán como todos queremos".