Rubi: "Por fin nos hemos dado cuenta de que podemos ganar a cualquiera"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Power Horse Stadium después de comerse a Xavi. El técnico del Almería ha sorprendido en su planteamiento, con Chumi como lateral diestro, sin extremo izquierdo puro y con dos delanteros en ese 1-4-4-2 que tantos problemas le ha puesto al Barcelona.

Nuevo dibujo: "Siempre que he jugado ante el Barcelona, le he jugado con dos delanteros, como en la ida, que fue un 1-5-3-2, con Ramazani y Baptistao. Hay que coger a Busquets y coger a los dos centrales. Ellos dejan manos a manos atrás. Hemos decidido no hacer defensa de cinco, pero sí que un jugador ayudase a tapar a su lateral izquierdo, fuerte jugase quien jugase. También queríamos tener a De Jong fuera de nuestra portería".

Cambio de imagen: "El fútbol te permite estar un día muy bien y otro muy mal. Pero el equipo suele tener esta cara fuera de casa, pero sin la fortuna de hoy. Nos ha salido el plan de hoy muy bien. Si tengo que escoger, prefiero ser fuerte antes que irregular en casa e irregular fuera porque le doy alegrías a la afición".

Aspecto defensivo: "Ely y Babic han estado inmensos, imperiales. El equipo tiene un nivel alto. Quiero destacar que para sacar un partido como el de hoy, los once deben trabajar como bestias. Ha sido así. A nivel defensivo ha sido un partido muy completo por parte de todos".

Zona roja: "No hemos estado en descenso porque aún no había acabado la jornada. Los partidos hay que jugarlos. Un equipo más modesto puede ganarle a un rival mundialmente importantísimo".

Imagen: "Nunca me escondo después de un mal partido. No tengo ningún reparo en decir cuándo hemos estado mal. Era importante que independientemente del resultado, saliésemos reforzado con la imagen. Por fin nos hemos dado cuenta de que podemos ganar a cualquier equipo. Nos ha costado, pero lo hemos logrado".

Confianza: "El equipo ha ido cogiendo seguridad tras la última derrota. Para ganar al Barcelona tienes que tener fortuna, pero no le resto méritos al equipo. Hemos hecho todo bastante bastante bien".