Toni Nadal alienta la cultura del esfuerzo en ‘Los Encuentros con el Deporte’ de Diputación

El Patio de Luces de la Diputación se llenó para asistir a un gran acontecimiento, la conferencia que el entrenador de tenis Toni Nadal, tío y preparador de su sobrino Rafa Nadal, desde sus inicios con apenas 3 años y hasta 2017, ofreció dentro de ‘Los Encuentros con el Deporte’, iniciativa que ha organizado la Institución Provincial durante esta semana.

La conferencia de Toni Nadal se presentó bajo el título: ‘El deporte como modelador de los valores de los jóvenes’, y por la respuesta del público quedó comprobado que colmó las expectativas que había despertado la cita. La actividad tuvo formato de diálogo, con la moderación de Antonio Huete, neurocirujano y director de la IV Reunión Medicina y Deporte, que arranca este jueves, y que también se enmarca en ‘Los Encuentros con el Deporte’. Antes del comienzo de la charla el presidente de Diputación, Javier A. García, recibió a Toni Nadal en su despacho para que el manacorí estampara su firma en el Libro de Honor de la Institución. El presidente también le dedicó unas palabras antes del inicio de la conferencia.

Javier A. García dio a Toni Nadal la bienvenida a Almería, una provincia “que también es la tuya, y que posee muchos de los valores de los que vas a hablar. De por sí el almeriense se ha hecho a sí mismo con mucho esfuerzo y sacrificio, creyendo en su meta, y con una fuerte exigencia mental, que ha servido para suplir la poca ayuda que hemos tenido desde fuera, y esos valores también los promulga el deporte”.

Lección de vida

Las primeras palabras de Toni Nadal fueron para explicar la actitud con la que afronta cualquier proyecto, “soy un apasionado de lo que hago…, y esta es la historia de mi vida”, dijo. Y a continuación expuso que “la pasión que le transmití a Rafa no fue una pasión por ganar Roland Garros o Wimbledon, intenté inculcarle un principio que entiendo básico y que es lo que nos diferencia del mundo animal: la necesidad de mejorar”.

Sobre este aspecto Nadal puntualizó que “estas ganas de mejorar creo que es lo que ha marcado la carrera de Rafa, ganar o no ya no depende exclusivamente de uno. Todos tenemos la posibilidad de mejorar, siempre y cuando estemos dispuestos a hacerlo, y el éxito no es ganar grandes títulos, el éxito para nosotros es dar la mejor versión de cada uno de nosotros, e intentar hacer las cosas cada día mejor”.

Más que una charla sobre deporte, Toni Nadal impartió una lección de vida. Valoró la sociedad sobreprotectora que se ha generado en torno a los menores y jóvenes, “hemos hecho gente más débil, es uno de los problemas de la sociedad, nos hemos acostumbrado a dar continuamente mensajes positivos, que somos los mejores. Los mensajes positivos que se lanzan para elevar nuestra autoconfianza lo que hacen es elevar nuestro autoengaño. Hay que enfrentarse a la realidad para asumirla y estar dispuesto a modificarla”.