La UDA cede a Edu Pla al Poli Almería

El Poli Almería tiene ya prácticamente cerrada su plantilla para el regreso a categoría nacional. La última entrada es la de Edu Pla, que llega al conjunto de Carlos Hinojo en calidad de cedido. Con contrato con el Almería, el zaguero, que se enfrentó a su nuevo equipo hace dos semanas en pretemporada, salta desde el juvenil de la UDA a Tercera RFEF en busca de minutos para regresar más rodado. El Poli Almería destaca su polivalencia, al poder actuar tanto de central como de lateral derecho, incluso como mediocentro defensivo.

Ahora busca hacerse un hueco en el once de Hinojo, lo que no va a ser fácil al tener bastante competencia para ese puesto. El lateral derecho parece para Linares, con Cristian Reyes y Anás esperando sus minutos, mientras que el eje de la zaga es de lo más destacado del conjunto rojiblanco, con Josema, Luis Torres, Amate Joselu y el propio Edu Pla. El nuevo fichaje del Poli Almería, que recaló en la UDA en edad de alevín, fue de las piezas más destacadas el pasado curso en el juvenil del Almería, participando hasta en 35 partidos (31 de ellos, como titular).

Edu Pla es el décimo fichaje del Poli Almería, uniéndose al portero Álvaro Saiz, los defensas Josema, Álex Medina y Cristo, y los centrocampistas Pablo Checa, Dani Garzón, Álvaro Cruz y Carralero. Carlos Hinojo continúa con la base del año pasado, habiendo renovado el arquero Manu Martínez, los defensas Joselu, Luis Torres, Othman, Linares, los centrocampistas Moussa, Diego Felices, Jay Spires, Félix, Córdoba y los delanteros Álvaro de la Rosa, Cato y Campanas. Por su parte, han causado baja Sergio Calatrava, Luciano Morata, Abdelali, Míchel y Marcos Moreno.