Unicaja Almería, preparado para la Copa del Rey

El míster no duda e irradia ilusión y tranquilidad a partes iguales: “Creo que llega el equipo en buenas condiciones; es cierto que días atrás hemos pasado algunos con lo propio de estas fechas, gripes y demás, pero están recuperados y creo que llegan en un muy buen momento; además, tenemos en la mente lo del traspiés de hace unas jornadas, pero las siguientes las hemos solventado, y por momentos se ha hecho jugando bien, lo que ha ayudado a que ahora mismo la plantilla esté muy ilusionada y con muchas ganas de abordar esta Copa”. A dos partidos de distancia está la gloria, y eso es precisamente “el atractivo de este torneo, en el que nadie se puede relajar en ningún momento”.

Todo planificado, en la mente solo hay cabida para una cosa: “Llegamos y lo primero es analizar el posible rival, empezar a ver buen vóley empezar a ejecutar buen vóley; ya desde que salimos de viaje y hasta el final lo que se respira es eso vóley, no hay relajación, primero por el tipo de torneo que es y después porque ya se sabe cómo están los demás rivales”. Se debe actuar con el hándicap de que no se sabe el rival, asumiendo que “cualquiera de los dos, Melilla o UBE L’Illa Grau, va a ser muy duro”, si bien se ha tenido “la suerte de tener referencias por haberse enfrentado a ellos las dos últimas jornadas y eso permite seguir ajustando cosas hasta el último momento”. Eso sí, “esto es el ‘Torneo del KO’ por algo”.

Por eso Berenguel ha insistido en que Unicaja va “con calma y con positividad de cara a afrontar la semifinal”. Establecidos diversos planes, “al rival se le conocerá el jueves por la tarde y a partir de ahí se verá, pero se está estudiando a todos con el trabajo de Guille Carmona, que lleva un mes preparando la Copa”. A su juicio, y en ese sentido, “la fase regular lo están diciendo todo, y sí es cierto que en el otro lado del cuadro están Ibiza y Palma, que por clasificación puede pensarse que es más complicado, y en semifinales Teruel, pero nosotros perdimos con Manacor y eso nos recuerda que cualquiera te puede ganar, así que si vamos mal si tenemos esa mentalidad de estar en el cuadro más fácil”. De hecho, el míster

El rival se conocerá el jueves: saldrá del choque Melilla-UBE L’Illa Grau

recuerda que al final el que mejor esté es el que va levantar el título y eso se va demostrando partido a partido”.

Ahora mismo su máxima ilusión es ganar la Copa del Rey como entrenador, bien distinto a la que tenía cuando jugador: “He vivido todo, de hacer copas de pena a ganarla y ser el mejor líbero en una que se jugó en Las Palmas, pero ahora me toca como entrenador y me encantaría transmitirles a los jugadores la ilusión con la que llego”. Confiesa que “la verdad es que esta hay muchas ganas de traer un título ya a Unicaja, estar a la cabeza del equipo y poder traerlo es un honor muy grande, viviendo la ilusión de que ocurra”. Diferencia entre la Supercopa, que “no pudo ser, pero entendible porque el equipo no estaba rodado”, y esta segunda vez en la lucha: “Este equipo le puede ganar a cualquier de la Superliga, ya lo hemos demostrado y estamos en esa tesitura”.

Borja Ruiz ha sido rotundo: “Los que nos den por muertos, el problema lo van a tener ellos, nosotros tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo y llegar en las mejores condiciones, estamos muy bien físicamente, el partido de Manacor viene por momentos a la cabeza pero llegamos en buen momento a la Copa”. Sobre la ‘incidencia’ de aquella derrota en el seno del plantel, a fin de cuentas va a ser positiva: “Después de la derrota contra Manacor es normal que la gente opine, que hable, fue mala porque nadie se la esperaba, no supimos reaccionar ante ese partido y al final tenemos que aislarnos de todos los comentarios, porque sabemos el equipo que tenemos, sabemos la plantilla que el club ha confeccionado para eso, para ganar los títulos y pelear por todos”. De entre ellos, “la Copa es bonita y todo deportista de primer nivel le gusta jugarla, es el ‘Torneo del KO’, no te puedes poner a pensar, es un fin de semana muy intenso, donde se vive mucho voleibol, en el que tienes que jugar a tu mejor nivel día tras día y ganará el más regular, el que mejor afronte los partidos y el que tenga mejor la cabeza”.