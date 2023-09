Vicente Moreno: "Esto va de acertar y no estamos teniendo ese acierto"

El Almería cosechó en el Estadio de la Cerámica su cuarta derrota consecutiva. Los rojiblancos llegaron una y otra vez al área de Jorgensen, con hasta 17 remates. Sin embargo, el conjunto amarillo se terminó imponiendo, en parte, por esa falta de pegada del equipo dirigido por Vicente Moreno. El técnico valenciano también se quejó del arbitraje en rueda de prensa.

Valoración: "Estamos mal, fastidiados, pero no sólo por mí, sino por los chavales, por su esfuerzo. Normalmente los rivales del Villarreal no le hacen tantas ocasiones como las que hemos tenido nosotros. Hemos hecho el doble de disparos entre los tres palos que el Villarreal. Es una pena. Hay mucho esfuerzo detrás. Hacemos cosas bien. Lo importante es esto: generar ocasiones de gol. Hemos tenido opciones de ganar, pero esto va de acertar y no estamos teniendo ese acierto. Los equipos de Primera te penalizan".

Primer triunfo: "La victoria se está resistiendo demasiado. Las circunstancias no ayudan tampoco. Recuerdo un penalti que me ha parecido claro, incluso un pisotón que puede ser la segunda de Capoue. Nos han pitado tres o cuatro penaltis por menos de esto".

Posible penalti a Embarba: "Recuerdo dos penaltis ante el Rayo. El contacto depende del árbitro que te pite, que curiosamente es el que estaba hoy en el VAR. Notas una diferencia de criterios de una semana y otra. Ahí lo sufres. A mí me ha parecido penalti. Los árbitros evidentemente se equivocan. A ver si alguna vez se equivocan a favor nuestro. O por lo menos que acierten en esas acciones. Ha sido bastante clara".

Nueva derrota: "Me escuece igual, me da igual la manera. Hubiese firmado no tener ninguna ocasión y que se metiesen ellos el gol. Escuece siempre, pero es verdad que es duro de esta manera, sobre todo, si se ha repetido en semanas anteriores. Hay que insistir y no decaer".

Estreno del técnico amarillo: "Pacheta no me ha sorprendido. Conocemos al Villarreal y a él. Sabíamos exactamente lo que nos íbamos a encontrar. Nos hemos encontrado esto. El guion era ese, pero no esperábamos que nos marcasen dos goles en algo que teníamos muy preparado. Refuerza mucho como entrenador que el guion de lo que preparas pase, pero ganando y no ha sido así".