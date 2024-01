Dos almerienses dejan su marca a nivel internacional

Más de 7.000 kilómetros son los que separan Almería de Miami, pero ni la distancia será suficiente para que dos almerienses olviden la ciudad estadounidense. Es el caso de Juanjo Fernández (10-01-2006, Almería) y Martín Fresneda (16-06-2007, Almería), dos jóvenes deportistas del Club de Mar Almería que consiguieron hacer historia comienzos de este mes al proclamarse campeones del mundo de Snipe en categoría sub-18. Nacidos en el 2006 y 2007, respectivamente, han logrado dejar grabado su nombre a nivel internacional en el mundo de la Vela.

Cinco días en los que los dos almerienses vivieron una experiencia que permanecerá para siempre en su recuerdo, llevando el nombre de Almería a lo más alto. Tiempo en el que tanto Juanjo Fernández, quien ya el pasado año había conseguido entrar en el Grupo de Oro en el Campeonato del Mundo de ILCA 6, como Martín Fresneda demostraron saber reponerse a la adversidad después de comenzaran la competición con una descalificación. Por si no fuera poco, también lograron concluir el campeonato entre los cinco primeros en la clasificación general y siendo la segunda mejor pareja española tan solo por detrás de la formada por Carlos Bermúdez de Castro y César Herrero, demostrando su futuro prometedor.

Una experiencia que Fresneda no duda en calificar como "inolvidable". "Al estar tan lejos de casa, descubriendo sitios nuevos y navegando en otro país, otro océano y todo creo que la experiencia ha sido muy diferente a lo que solemos ver en otro tipo de campeonatos", detalla en conversación con Diario de Almería. En los mismo términos se expresa Fernández, quien no duda en asegurar que "es un orgullo participar en un Mundial y también donde se ha disputado que Miami no lo conocíamos y ha sido un viaje espectacular y que nunca lo podremos olvidar".

Un deporte, el de la vela, que a ambos les viene de familia. "Mi padre y mis tíos navegaron cuando eran más jóvenes, mi tío y mi padre siguen navegando y otro de mis tíos navegaba con el padre de Juanjo también", cuenta Martín Fresneda. Por su parte, Juanjo Fernández rememora que su padre "consiguió ser campeón de Europa y realizar la vuelta al mundo", añadiendo que "ha estado muchos años en esto de la vela".

Fue con tan solo siete años cuando Martín Fresneda comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la vela en el Club de Mar, recordando que fue su padre quien le introdujo en este. Por su parte, fue con ocho años cuando Juanjo Fernández se inició en esta modalidad deportiva. "Al final mi padre y mi familia han navegado toda la vida y decidieron meterme por primera vez con ocho años", explica Fernández a quien los lazos familiares le acabaron marcando también en su incipiente trayectoria deportiva.

Con todo el futuro por delante, Martín Fresneda no duda en vislumbrar los Juegos Olímpicos, lo que "sería un sueño", si bien es consciente de su complicidad reconociendo que "es muy complicado y hay mucha gente que también quiere conseguirlo". "Desde pequeños siempre me ha parecido que sería algo precioso poder ir a unos Juegos Olímpicos", afirma Fresneda. Todo ello mientras se centra de lleno en seguir navegando y que los resultados ya acabarán llegando. Mientras, Juanjo Fernández menciona que a corto plazo en un mes disputarán el Campeonato de España en las Islas Canarias, vislumbrando también a largo plazo el Europeo de la clase Snipe.

Pero lo que ya nadie les podrá quitar es este histórico Campeonato del Mundo de Snipe sub-18, lo que supone todo un orgullo para ambos. "Una manera de ver que los resultados pueden llegar y que hay que seguir sumando para conseguir más títulos como este", detalla Fresneda, quien no entiende su vida sin la vela. "Si dejase de navegar perdería esa pequeña parte de mí que me gusta tanto", llega a afirmar. Por su parte, Juanjo Fernández admite que se veían "muy fuertes para poder hacer un buen resultado". El futuro de la vela almeriense es cada vez más presente.