Antonio Zanini: "El Automóvil Club de Almería tuvo un peso específico en la década del 70"

Hablar de Antonio Zanini (9 de febrero 1948, Barcelona) es hacerlo de una de las grandes referencias en la historia en el automovilismo nacional y, más en concreto, en el mundo de los rallies. Sus hasta nueve Campeonatos de España (ocho de ellos en asfalto), su Campeonato de Europa y su Campeonato Internacional de Rallyes dan prueba de ello. Además, dentro de su amplio palmarés se halla también un triunfo en Almería en el año 1977, en el entonces conocido como Rallye Costa del Sol y que ahora recibe el nombre de Rallye Costa de Almería. Con el recuerdo de aquel logro todavía muy presente, el piloto catalán fue el invitado a la última edición de la prueba organizada por el Automóvil Club de Almería y que tuvo como ganador a José Antonio Aznar, con el que guarda una relación de amistad.

¿Cómo está llevando su estancia en la ciudad?

Digamos que la ciudad me gusta mucho los edificios, cómo están de mantenidos, me parece que hay mucha actividad comercial en las tiendas. A mí me parece que tiene mucho carácter. Evidentemente que conozco la zona del mar porque nosotros cuando entrenábamos históricamente íbamos al parador nacional que hay allí. Esa zona con las montañas que hay yo creo que tiene mucho carácter. De todas formas los recuerdos que tengo están oxidados, hace muchos años. Evidentemente estoy reposicionándome, me gustaría ir a ver el circuito de Aguadulce, que yo en el 70 o 71, acompañando a Hansi Bäbler trajimos el Mini Cooper para correr en el circuito de Aguadulce en en una camioneta Ford F100 sin parar desde Barcelona y eso estaba como por Moscú más o menos en aquella época, por aquella carretera. Estoy evolucionando desde 1970 al 2023. La ciudad, que siempre me había gustado, me gustó más y le veo además mucha vida y mucha actividad. La impresión que me llevo es esta, que esto está vivo y está potente.

¿Qué supuso recibir la invitación para asistir al Rallye Costa de Almería?

Yo recibí una el año pasado, que no pude venir. Pero este iba a venir con Esteban Delgado, que es el que edita la revista Turini y que es un periodista de reconocida valía que hace un anuario sobre el mundo de los rallies y él quería aprovechar para venir y ver si probaba un coche del señor Aznar que estaba desmontado. Pero al final me dijo que no podía venir, entonces todo el programa se me desmontó, pero hablé con Aznar, él habló con el Automóvil Club y entonces lo más fácil es venir en avión de Barcelona aquí. Lo que ocurre es que yo no vivo en Barcelona y vivo a una hora de Barcelona, pero ya lo organicé. Diría que el Automóvil Club de Almería, en el automovilismo nacional e inclusive internacional, tuvo un peso específico en la década del 70 al 80. El Rally de Montecarlo las dos veces que participé salí de aquí, en España en lugar de arrancar para irse a Montecarlo era aquí y evidentemente no solo estaban los españoles.

Guarda buen recuerdo de cuando corrió en Almería

Como ya había venido a correr en un circuito, pasan 50 años más o menos y te llaman para decir 'oye, por qué no vienes aquí'. Interesante, vamos a volver a esa cuna histórica que a mí me me ayudó mucho. En Almería salía a Montecarlo, que en mucho tiempo la mejor clasificación que hubo en el Rally de Montecarlo fue con el equipo Seat en el 1977. Gané este rally en el 1977 con el Seat Grupo 5, un coche histórico, de respeto que estaba en colección. Evidentemente, el perfil del rally es como ahora todos los rallies, un rally cortito, muy rápido porque entonces los rallies duraban toda la noche y al día siguiente a veces. Estoy recién aterrizado.

Guarda una buena relación con José Antonio Aznar, uno de los principales pilotos del automovilismo almeriense. ¿Cómo es su relación con él?

Básicamente el señor Aznar me da mucha envidia, no por el Audi ese que tiene, que me gusta, y el Porsche también, sino porque un buen día me lo encuentro en Sils, Gerona y me dice: 'Mira qué he comprado'. El señor Esteban Delgado, que es periodista, un buen día decidió hacer un poco la historia de Antonio Zanini, que se llama de la A a la Z. Este libro la idea era hacer pocos, porque si se agota pasa a ser un objeto más interesante que s hay una pila. Entonces me dice: "Mire, acabo de conseguir el libro que no tenía tuyo". Me llamó el año pasado y ahora vine aquí y básicamente lo tengo como un personaje importante, aparte de que corre con Porsche, que yo el Campeonato de Europa lo consigo con Porsche, que me parece que es una máquina de todos los tiempos, si te planteas en el concepto actual de coche de ir muy desfasado porque el motor lo tienen colgado ahí detrás y todo eso, pero ese concepto que un buen día fabricaron a partir de los 50 con el Porsche 356 siguen funcionando las carreras y gana cuando si lo miras no puede ser. Para mí que soy un aficionado al Porsche, que conseguí títulos con un Porsche que todavía cree en el Porsche, me parece que es un personaje de respeto.

¿Cómo recuerda sus inicios en el automovilismo?

En la España de los año 60 el ver un vehículo más o menos bonito circulando por la calle era una cosa que generaba mucha sensación. No es como ahora que hay una pila. Y los coches de importación venían con cuentagotas y había unas aduanas terribles y dejaban entrar coches solo para los salones de automóvil. También he de decir que mi abuelo, que era una persona muy interesante desde un punto de vista técnico, estaba suscrito a una revista que se llamaba 'Mecánica Popular'. Yo los fines de semana siempre estaba en casa de mi abuelo que vivía como a 20 kilómetros de Barcelona. Ahí aprendí mucho de coches, el que hacía los ensayos se llamaba Crimen. Había los ensayos de esos coches americanos maravillosos de esos años, con esos motores V8, ahora maldecidos porque polucionan, queman gasolina y estas cosas, y yo creo que esto generó una cierta devoción hacia los automóviles y hacia los inventos. Esto es una revista técnica también, había cosas interesantes y a mí siempre me han interesado estas cosas, yo creo que el responsable es mi abuelo. A partir de aquí empezamos a hacer cosas en bicicleta, conseguimos tener un velomotor mosquito que un tío mío pilló, luego con mis primeros sueldos me compré una Derbi, la mejoramos y corríamos carreras de dos o tres horas de enduro. Es todo un proceso de una serie de gente con el mismo tipo de afición que yo todavía mantengo a día de hoy.

¿Dónde pueden haber estado las claves de sus éxitos durante su carrera?

Interés, básicamente interés. Si a ti te interesa una cosa le dedicas todo tu tiempo y si tienes que entrenar, entrenas que se te hace de noche sigues entrenando. Básicamente yo creo que la gente que avanza en muchas áreas, son gente que tienen un interés especial y por lo tanto persiguen el objetivo que sea. En mi caso, como me interesaban y todavía me interesa el mundo del motor, yo estoy interesado. Yo creo que esto es lo que hace que uno desarrolle estrategias, busque cómo te dé ventajas en el sentido estratégico. Si no tienes interés, vas a ver el partido de fútbol, que es lo que te distrae y dejas de pensar en eso. Básicamente yo creo que la gente que en el mundo avanzó y en inventos son gente que tiene interés. La gente que está en una pelea ya le dedica todas las horas del día a ese tema. Si tú dedicas la mitad te acaban adelantando. Entiendo que eso es una cosa que viene con lo que estás fabricado. En ese proceso interno tus parámetros de base te llevan a tomar estas decisiones.

¿Qué consejos les daría a alguien que esté empezando en el automovilismo?

A día de hoy, vosotros, los jóvenes tenéis muchos frentes abiertos porque con la tecnología que hay ahora, digamos la gente de ahora está centrada en muchos frentes. No digo que el caso de todo el mundo, pero es muy fácil a día de hoy estar distraído. No diría distraído, sino centrados en muchas actividades. En esa época todo esto no existía y por lo tanto, si pillabas una vía, estabas en esa vía que ya costaba mucho tener información de esta vía. Yo creo que el tiempo anterior por esto había pioneros como muy valientes. Y luego el cálculo del riesgo tampoco existía tanto. Ahora parece que está feo esto de morirse ha de ser solo de los virus. 'Haciendo eso se murió'. Bueno, estaba haciendo lo que le gustaba. La sociedad ha ido evolucionando. Todo ha evolucionado mucho, pero yo creo que si uno tiene interés y le pone el cien por cien o ciento diez. Evidentemente cuando digo poner es desde la estrategia técnica a la política. ¿Cómo desarmas al contrario? Para un buen futbolista o un tío número uno, aparte de las cualidades, ha de tener estrategia. Estar en el club oportuno el día de aquella final oportuna si hablamos de fútbol. Toda la gente que avanza y está empeñado, conozco industriales y la gente que avanza están peleándolas. No tienen días de fiesta, están viviendo eso que para ellos no es un trabajo, es un divertimento. Es llevar adelante proyectos.

¿Durante su dilatada carrera le ha quedado alguna espinita?

Yo soy hijo de una familia que tenía un pequeño establecimiento estampaciones metálicas que se llamaba CyZ, en la calle Asturias número 26 creo recordar de Barcelona, por lo tanto, tú cuando arrancas en esa plataforma sabes quién eres. Evidentemente, si arrancas de una plataforma como los hermanos Bäbler que tenían allí, pues seguramente estarías más o menos. Yo arranco de esta base, a base de ese trabajo y de afición, de empuje y de gente que me ayudó conseguí unos títulos de España, ser profesional del mejor equipo de España, hacer tercero en el Montecarlo detrás de Munari y Andruet, que eran dos referencias en el mundo que conducía un Stratos y un Fiat 131 Abarth. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho.

¿Cómo recuerda su época como piloto de Seat?

En Seat pudimos pelear el Campeonato de Europa, que no estuvo fácil y corrimos por Europa, tuvimos, por ejemplo, una aventura en Polonia que cuando estábamos en el Rally de Varsovia los rusos se enfadaron porque no eran bastante comunistas, invadieron el país con los tanques. Tuvimos que escapar como pudimos de allí con un coche de entreno con la gasolina arriba porque el combustible no había, era el que nos había sobrado de la carrera, cruzamos toda Europa del Este, hicimos cosas que me acuerdo mucho porque finalmente conseguimos el título, que era mi objetivo principal. El Campeonato del Mundo en esa época era incipiente. He ganado unos diez títulos o no sé cuántos entre los internacionales, nacionales, cosa que estoy muy contento.

¿Algo más de lo que guarde especial satisfacción?

Eso me ha dado mucha experiencia, he podido trabajar alrededor del mundo de la seguridad del automóvil, hemos conseguido a mi vuelta al Real Automóvil Club de Cataluña conseguir hacer el Campeonato del Mundo Junior a Solá, dar los primeros empujones importantes a Dani Sordo, que todavía está en activo. Xevi Pons, digamos he hecho cosas como muy interesantes y ahora estoy con dos chicos jóvenes. Uno se llama Sergi Pérez y otro es un chico de Olost, que tiene 15 o 16 años que su padre lo está empujando y que lo está haciendo muy bien. Son experimentos en los que estoy todavía en activo en estas cosas. Se llama Membrado el muchacho, su padre era campeón de Cataluña.

¿Cómo se siente siendo considerado históricamente como una de las referencias del automovilismo en España?

Yo personalmente no pienso que lo sea. Yo creo que en España todavía está Carlos Sainz en activo en el desierto con este Audi que tiene motores eléctricos y un generador colgado, su hijo en el equipo Ferrari de Fórmula 1. Yo creo que el personaje, digamos referencia internacional es Carlos Sainz. Evidentemente estoy en mi área, que es un profesional del automóvil del rally, el cual hemos ido repartiendo consejos a toda la gente de alrededor del Real Automóvil Club, sobre todo de los que ganan el volante RAC y estoy muy contento de haber podido acompañar porque evidentemente aquel que hace el resultado es el conductor, no te puedes equivocar, el señor Sordo está donde está de profesional que lleva ya más años que la tos y valorado por sus méritos. Evidentemente nosotros con Roberto Méndez en su día con RMC y Mitsubishi España hicimos un equipo de Mitsubishi en Caboalles, que ese equipo está fabricando ahora los los N5 a nivel internacional y hay de mercado en Sudamérica. Son cosas que a lo largo de los años hemos ido haciendo. A nivel personal tengo unas experiencias muy interesantes que luego a nivel externo, pues tendrán la importancia que la gente le quiera dar. Pero a mí no me las quita nadie.