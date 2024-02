La Cañada a punto está de sorprender al Betis (1-2)

Demasiado duro fue el fútbol este domingo con La Cañada, que a punto estuvo de dar la sorpresa ante el Betis. Un tanto en el último de Pablo García desde los once metros evitó que los de la barriada almeriense, quienes a la media hora llegaron a adelantarse en el marcador con un tanto de Raúl Morales, sumaran un importante punto. Antes, en el 55' Pablo García había igualado el encuentro al rechace de un penalti que había parado Moi Lara.

Los de la barriada almeriense regresaba a casa después de su importante victoria en Tomares, segunda consecutiva, para recibir a uno de los colosos de este grupo IV de la División de Honor Juvenil. El Betis, segundo clasificado, visitaba a los cañaeros cuando se acababa de completar una vuelta desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo. No iba a ser un partido fácil para los blanquinegros, pero querían dar la sorpresa ante los verdiblancos.

Los blanquinegros querían vivir su día grande ante el segundo clasificado de este grupo IV de la División de Honor Juvenil. Y no comenzaron nada mal el encuentro frente al conjunto verdiblanco, avisando el pichichi cañaero Juanjo López con un disparo que se estrelló en la madera. Aunque el premio del gol acabaría llegando para los almerienses cuando a la media hora Raúl López perforó las mallas de la portería bético para adelantar a los almerienses. Con la mínima ventaja para los locales se llegó al tiempo de descanso.

Los de la barriada almeriense estaban dando la sorpresa al Betis, al que ya pusieron en aprietos en el encuentro de ida cuando los sevillanos no hicieron el gol de la victoria hasta el 81'. Pero los verdiblancos, que habían realizado dos cambios a la vuelta de vestuarios, tan solo tardaron diez minutos desde la reanudación de la manera más cruel. Al rechace de un penalti que detuvo Moi Lara anotó el tanto del empate Pablo García, el máximo goleador del grupo IV de la División de Honor Juvenil.

Duro castigo el que recibía el conjunto dirigido por Pablo Hernández. Pero los blanquinegros querían llevarse los tres puntos. De esta manera, con el uno a uno en el luminoso y a tan solo unos minutos del final Juanjo López volvió a gozar de una muy clara para adelantar de nuevo a los almerienses, pero no estuvo afortunado. Y cuando todo apuntaba al reparto de puntos llegó el mayor castigo. Los béticos iban a disfrutar de un nuevo penalti, dudoso, y desde los once metros no perdonó Pablo García, quien hizo doblete. No obstante, La Cañada mantiene los siete puntos de ventaja sobre los puestos de descenso cuando la próxima jornada tendrá que visitar al 26 de Febrero.