El líder tiene que sudar aunque el Cantera Sur El Ejido vence a HB Sant Joan (21-28)

Ficha técnica

HB Sant Joan (13+8): C. González, F. López (1 gol), D. Cabrera (1), D. Pérez (1), V. Berenguer (5), C. C. Pineda (3), P. R. García (2), C. Trujillo, S. Muñoz (2), J. M. Pérez (1), J. Muñoz (5) y A. López.

CBM Cantera Sur El Ejido (15+13): Álex Navarro (2 goles), Pablo Muñoz (1), Fafi (1), Esteban López (5), Balaguer, Diego Gómez (1 blocaje), Murillo, Pepe Martín, José Ángel (2 goles), Jean De Jesus (1 blocaje), Saúl Andrés (3 goles), Jabato (5), José Bravo (5) y Juli Quiroga (4).

Árbitros: Candela Arques y Cabrero Montero (Comunidad Valenciana). Cronometradores y anotadores: Chico de Guzmán Dolz e Ilic (Comunidad Valenciana).

Parciales: 3-1, 6-5, 6-9, 7-11, 9-13, 13-15 (descanso), 14-17, 15-21, 17-22, 17-24, 19-25, 21-28.

Incidencias: Partido de la 23ª jornada en la Primera División Nacional, celebrado en el Pabellón Municipal de San Joan d’Alacant (Alicante).