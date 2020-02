El comprensible enfado de Cabello

Con cuatro jugadores marcados por los golpes, dos de ellos con posibles lesiones que les pueden convertir en bajas esta semana, como son los casos de Javi Mérida y Álex Carmona, terminó el CD El Ejido en Santo Domingo el duelo ante el Alhaurín de la Torre (2-1), donde además sufrió la expulsión de Pablo Ortiz. El técnico del conjunto celeste se sinceró ante los medios tras este choque y se quejó, con razones de peso, de un arbitraje permisivo al que pide “ser más justos”.

Brazalete para Cristian Moreno por la ausencia de los tres capitanes Este fin de semana, durante el encuentro que enfrentó al CD El Ejido con el colista Alhaurín de la Torre (2-1), se pudo ver una imagen muy curiosa sobre el césped de Santo Domingo. Cristian Moreno Mayor, central canario de 24 años de edad, se puso el brazalete de capitán del conjunto del Poniente almeriense, pese a que es el cuarto en la lista del plantel celeste para llevarlo. Este situación pudo darse debido a las ausencias de los tres capitanes de la primera plantilla. A las ya conocidas bajas de Ivi Sánchez y Álex Moreno se unió además la de Álex Carmona, al que Cabello tuvo que sustituir por lesión en el minuto 25 de la contienda ante los malagueños.

“El CD El Ejido tuvo el balón en un porcentaje elevadísimo. Me fastidia, por no decir otra palabra, que al final te lleves tantas tarjetas cuando eres el equipo que quieres tener el balón. Me quejo del arbitraje, porque pido que sea justo, con las entradas, con las agresiones, con los codazos, con el cortar el juego continuamente, con las patadas... Nos vamos con cuatro lesionados por golpes y el equipo contrario no se lleva ninguna tarjeta y nosotros con jugadores expulsados. Me quejo del árbitro, de que vaya mermando y haciendo daño continuamente. No sé cuantas tarjetas podemos llevar, pero es de locos”, dijo David Cabello, que afirma que “no queda otra que seguir trabajando con los jugadores que podamos contar, porque nos estamos encontrando con lesiones y expulsiones que hasta el momento no habían ocurrido”.