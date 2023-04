El Ejido Futsal quiere aferrarse al play off

No hay margen de error. El Ejido Futsal tiene este sábado (19:00 horas) otra cita clave para seguir soñando con el play off. El conjunto celeste visita al Leganés con la obligación de ganar para seguir en la pelea por la quinta plaza, que ocupa el Sala 10 Zaragoza. A tan solo dos puntos de esta cuando restan cuatro jornadas para despedir la temporada regular, los del Poniente no pueden fallar puesto que todo lo que no sea vencer sería todo un paso atrás en sus aspiraciones.

Parecía que los ejidenses habían dicho adiós al play off cuando hace un mes cayeron en su visita a tierras mañas, pero después de encadenar tres victorias consecutivas han logrado volver a meterse en la pomada. Así, los de José Escrich quieren aprovechar la oportunidad que les ha devuelto la competición, si bien no dependen de ellos mismos para asaltar la quinta plaza.

"Quedan cuatro jornadas, pero nosotros estamos focalizados en el partido de esta semana. Para nosotros es una verdadera final", indicó durante su comparecencia previa el técnico celeste, quien es consciente de primera mano de la importancia de los tres puntos. "Ni ganando los cuatro partidos que nos quedan nos asegura nadie que podamos entrar en play off, por lo que nuestro margen de error es cero y vamos a una pista difícil", fueron las palabras de José Escrich para refrendar aún más la necesidad de vencer este sábado en Leganés.

El Leganés sorprendió al Peñíscola

Por su parte, el Leganés llega a la cita con la permanencia prácticamente en el bolsillo. Con tan solo doce puntos por disputarse y sacándole once a El Valle, que marca la zona roja, tendría que darse una situación inverosímil para que los pepineros perdieran la categoría. Pero no lo tendrán fácil los celestes, que se enfrentarán a uno de los tres equipos que esta temporada han sido capaces de puntuar ante el intratable y ya ascendido líder Peñíscola.

Aunque alejados en la tabla, los blanquiazules querrán vengarse del tres a cero de la ida cuando El Ejido Futsal se impuso con un hat-trick de Juan Emilio, ahora en las filas del Manzanares en la máxima categoría. Así, será un aliciente más que tendrán los locales para buscar dar la sorpresa ante un conjunto ejidense que sabe que no puede fallar.

Sobre el conjunto madrileño, José Escrich señaló que "es una plantilla hecha para pelear por más cosas y creo que todo el mundo hubiéramos colocado a Leganés más arriba de lo que está". De esta manera, el entrenador celeste añadió que "es un partido en el que no te puedes confiar, porque jugando en casa no van a regalar nada y es un equipo con una estructura defensiva totalmente diferente al resto, donde la mayoría de equipos se atasca".