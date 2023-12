Juanjo López, el gran protagonista del derbi almeriense

El pasado domingo La Cañada y la UD Almería volvían a enfrentarse en el derbi almeriense de la División de Honor Juvenil cinco años después. Tan solo en una ocasión habían logrado vencer los de la barriada almeriense, pero casi ocho años más tarde los cañaeros volvieron a ganar a los rojiblancos y lo hicieron con goleada. Pero si por encima de todo hay que destacar una figura, esa es la de Juanjo López (23-08-2005, Almería), quien fue el autor de un doblete y se encuentra ya entre los diez máximos goleadores de este grupo IV.

Aunque ahora destaca por el fútbol y su faceta goleadora, el delantero del conjunto dirigido por Pablo Hernández hasta hace no tanto lo hacía también sobre las pistas de voleibol. Una disciplina en la que ha logrado ser durante tres años subcampeón de España con el OBV e incluso la pasada temporada llegó a recibir la llamada de la selección española sub-19. Tras un gran Campeonato de España, el almeriense pudo vivir uno de sus mayores logros deportivo como es poder representar a tu país, lo que considera "todo un orgullo". A sus dieciocho años de edad, su vida no se puede entender sin el deporte, algo que queda demostrado con sus estudios, puesto que se encuentra cursando el primer año del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) en la Universidad de Almería.

Difícilmente le pudieron salir las cosas mejor a los cañaeros en el derbi, en palabras de Juanjo "un partido que cualquier almeriense, cualquier jugador de fútbol está deseando jugar". Y así lo atestigua el gran protagonista del pasado domingo: "Hicimos un magnífico partido por parte de todos, tanto individual como colectivamente y por suerte pude dar esos dos goles que ayudaron al equipo a traer la victoria y encima en nuestra casa". No obstante, el máximo artillero del conjunto blanquinegro tampoco se olvida de su afición ni de su entrenador. "También quería agradecer a toda la gente que vino a vernos, que al final nos brindaron todo ese cariño y su apoyo que nos vino bastante bien", comentó por un lado y por el otro explicó que está "bastante contento también por el entrenador Pablo Hernández que me ha depositado mucha confianza y que sin su confianza yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo".

Además, añade que "pensábamos que iba a ser un partido no tan abultado como el que fue", más cuando los rojiblancos se estaban jugando su billete para estar presente un año más en la Copa del Rey. No fue un día cualquiera para los de la barriada almeriense, quienes desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo parecen otro equipo al que comenzó la temporada y que con el técnico ejidense están demostrando que están muy vivos en la lucha por la permanencia y como cada vez están más cerca de abandonar los puestos de descenso. Aunque centrados en la lucha por la salvación, Juanjo López es de los que piensa que no deben "mirar la clasificación" y sí "ir partido a partido", puesto que están "cuatro o cinco equipos (entre ellos La Cañada) con casi los mismos puntos".

Juanjo López "Vamos partido a partido, el Almería ya lo dejamos atrás, lo celebramos el domingo, pero ya hay que pensar en el Melilla que es otra grandísima final, aunque la clasificación parezca que diga que no, jugar allí nunca es fácil e intentaremos traernos la victoria"

Si bien sus números le están permitiendo destacar en su estreno en la élite del fútbol juvenil, el pichichi blanquinegro no se olvida de la importancia de su equipo. "Todos mis retos individuales son gracias al trabajo de todo el equipo que me da esa oportunidad de meter los goles", explica el delantero almeriense, quien desde el lunes ya se encuentra pensando en cita de Melilla de este próximo sábado. "Vamos partido a partido, el Almería ya lo dejamos atrás, lo celebramos el domingo, pero ya hay que pensar en el Melilla que es otra grandísima final, aunque la clasificación parezca que diga que no, jugar allí nunca es fácil e intentaremos traernos la victoria", afirma Juanjo.

Aunque con todo el futuro por delante, el punta cañaero no duda en señalar que "jugar en esta categoría es un sueño que llevo deseando desde que empecé con tres años en el fútbol", añadiendo que "es lo más parecido a ser profesional del fútbol y estoy bastante orgulloso y contento de ello". Un año que recordará para siempre puesto que se está enfrentando a jugadores de los que no duda en señala que "posiblemente si nada sale mal en dos o tres años los veremos en la élites del fútbol". No obstante, a largo plazo tiene claro su gran objetivo: "Llegar a la élite del fútbol". Sueño que tratará de cumplir a base de goles, pero primero sin perder de vista el objetivo de la permanencia con La Cañada.