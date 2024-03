Paco Luna: "Para mí el Almería no tiene el peor equipo de Primera"

Hablar de Paco Luna es hacerlo de una de las figuras más destacadas en la historia de la UD Almería. Autor de goles tan importantes como aquel frente al extinto Poli Ejido que dio la permanencia en Segunda División. Con una larga trayectoria en el fútbol y una dilatada etapa en tierras almerienses en dos épocas distintas, la primera bajo las cifras de CF y la segunda con las de UD, es voz suficientemente autorizada para analizar la actualidad del conjunto rojiblanco. Sobre este no duda en asegurar que "no tiene el peor equipo de primera, aunque los números digan lo contrario".

Miembro de la candidatura 'Andalucía, somos fútbol' a las elecciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol como candidato delegado provincial en Cádiz, la pasada semana estuvo en Almería con motivo de la presentación de esta candidatura en la provincia. Un acto tras el cual atendió a Diario de Almería para analizar la situación de la UD Almería. Y todo ello con un mensaje claro: "Almería es mi segunda casa, que es como si fuera la primera porque cada vez que se da la oportunidad yo encantado de venir a Almería porque aquí siempre me han tratado espectacular".

Aunque desde la distancia, Paco Luna no deja de estar pendiente de la actualidad del conjunto rojiblanco. "Sigo a mi Almería siempre", afirma. Respecto a la crítica situación que atraviesa el equipo indica que es una "lástima esta temporada la planificación, muchos cambios de entrenadores, la plantilla nunca ha llegado a funcionar, no ha competido en muchos partidos al nivel que se le esperaba y es una pena que prácticamente el descenso va a estar consumado dentro de poco, por desgracia".

No obstante, el gaditano añade que "Almería tiene una afición que va a apoyar el equipo". En esta línea comenta que "la gente está en muerte con el club y el Almería si planifica bien la temporada que viene puede ser uno de los aspirantes a subir otra vez a Primera". Además, ya vivió una situación parecida cuando formaba parte de aquella plantilla del Sporting de Gijón de la temporada 1997-98 que acabó el curso firmando tan solo trece puntos. Un momento del que dice rotundamente que "es duro".

"Es duro porque al final las cosas no te salen como uno piensa y se pasa mal el año entero"

"Viví una situación parecida con el Sporting Gijón, la época de Benito Flores, y en aquel Sporting había grandísimos futbolistas", explica Luna. "El Almería tiene una plantilla que para mí debería haber competido muchísimo mejor este año porque no tiene el peor equipo de Primera, aunque los números digan lo contrario", manifiesta desde su punto de vista.

Desde la mirada de alguien que sabe lo que es vestirse de corto admite que "para el futbolista es muy duro, un año así es muy complicado, no llegan los resultados, hay muchos cambios de entrenadores, inestabilidad en el club, dudas de la afición". "Para un futbolista que siempre quiere ganar, porque yo he sido siempre un ganador nato, es duro porque al final las cosas no te salen como uno piensa y se pasa mal el año entero", añade igualmente.

Con la permanencia en la máxima categoría siendo toda una utopía no queda otra que mirar al futuro. "Es difícil porque planificar una plantilla, por ejemplo, en Segunda División el año que viene, donde catorce equipos quieren subir de los veintidós es difícil, hay mucha competencia, pero lo ha hecho más de una vez en Almería", destaca quien fuera goleador del conjunto rojiblanco. "Ha tenido muy buenas plantillas en Segunda División y seguro que no va a fallar el año que viene", afirma. Sobre la comparativa de los tiempos de antes y los actuales destaca que "esto ha cambiado muchísimo, ahora hay unos presupuestos con más garantías que antes y si se acierta con los fichajes yo creo que el Almería va a ser uno de los aspirantes el año que viene".