El Poli Almería despide la primera vuelta fuera del descenso

El inicio de año no ha sido el deseado por el Poli Almería, que tan solo ha podido sumar un punto en este comienzo de 2024 y al que se le escapó el primer triunfo a domicilio en Mancha Real. Aunque lo cierto es que no le está yendo del todo mal esta temporada a los rojiblancos de pantalón azul en su regreso a categoría nacional. El conjunto dirigido por Carlos Hinojo ha logrado llegar al ecuador del curso lejos de los puestos de descenso, estando cumpliendo el objetivo marcado.

Los almerienses, que hasta hace no tanto aún no conocían la derrota en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, se encuentran en la décima posición después de completar la primera vuelta del campeonato y siendo ya seis puntos los que le saca a la zona roja de la tabla. Todo ello mientras apenas les separan cinco puntos del séptimo clasificado, el Motril, y ocho del sexto, el Huétor Vega que es el primero de los equipos que están fuera de los puestos de play off.

Con veinte puntos ya en su casillero, los rojiblancos tienen encaminada la permanencia que comenzarán este próximo fin de semana la segunda vuelta con la visita al Torre del Mar, el segundo clasificado. Pero no lo tendrán fácil los almerienses en este inicio de la segunda parte del campeonato en el grupo IX de Tercera RFEF, puestos que tendrá que medirse a hasta tres equipos que se encuentran en puestos de play off como son el mencionado Torre del Mar, el Almería B y el Atlético Malagueño. Tres encuentros en los que los de Hinojo tratarán de dar la sorpresa para dar nuevos pasos hacia la salvación en esta quinta categoría del fútbol español.